Britney Spears et le Backstreet Boys donnent enfin aux gens ce qu’ils veulent.

Les interprètes célèbres se sont associés pour la nouvelle chanson « Matches », qui a été créée à 21 h HP le jeudi 7 décembre et peut être entendue dans la vidéo ci-dessous. Cela a chuté en même temps que la sortie de l’édition de luxe de l’album 2016 de Britney Gloire.

« ‘Matchs’ avec mes amis @BackstreetBoys est maintenant disponible !!!! » elle posté sur Instagram. « Je suis tellement excité d’entendre ce que vous pensez de notre chanson ensemble !!!! Vous pouvez également écouter Glory Deluxe partout maintenant … y compris les remix de ‘Swimming in the Stars’ et de ‘Mood Ring’ !!!! J’adore que vous avez montré que cet album cette année a été stupide et incroyable… comme je ne peux même pas y croire !!! J’espère que cela vous apporte de la joie. DIEU BÉNISSE TOUS !!!!! «

Les Backstreet Boys ont été tout aussi effusifs sur les médias sociaux en notant le fait qu’il a fallu si longtemps pour un couple de deux des artistes définitifs de la fin des années 1990 et du début des années 2000.

« Quel jour GLORIEUX c’est … on nous a posé des questions sur la possibilité d’une collaboration comme celle-ci depuis 20 ans et aujourd’hui c’est le jour !! » le groupe posté. « #BritneyXBackstreet est enfin là! #Matches est maintenant disponible sur Glory Deluxe de @britneyspears. »