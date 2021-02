Britney Spears est « manipulée comme un enfant en bas âge », a raconté un copain proche de la sensation de chant.

Le collègue de la pop star Claude Kelly, qui a travaillé sur son album de 2008 Circus, a partagé à quel point le hitmaker Stronger a peu de contrôle sur sa vie à la lumière du documentaire Framing Britney Spears.

Le film – réalisé par le New York Times – explore l’ascension de la musicienne Toxic vers la gloire et les difficultés avec les médias, sa famille et son bien-être et se concentre sur la relation de Britney, 39 ans, avec son père Jamie et la tutelle de longue date.

En vertu de l’ordonnance – dans laquelle un tuteur ou un protecteur est nommé par un juge – la responsabilité des finances de Britney et d’autres domaines de sa vie incombe à son père après son effondrement de santé mentale en 2007.

Et donnant un aperçu de la façon dont la mère de deux enfants n’a « aucun droit » sous la tutelle, l’auteur-compositeur-interprète Claude a déclaré au Sun: « Elle a 39 ans et elle fait cela depuis longtemps, cela n’a pas de sens qu’elle soit manipulé comme un enfant en bas âge qui n’a aucun droit.









«Tout cela soulève un problème plus important des droits de l’homme et il n’est pas logique de supprimer le droit des gens de vivre comme ils le souhaitent.

« Il y a des centaines d’autres célébrités qui ont connu des moments assez difficiles comme des pannes publiques, des divorces publics ou des embarras et elles n’ont pas eu besoin de perdre tous leurs droits. »

Claude a ajouté que tout le monde peut « faire des erreurs » avant d’ajouter « Dieu nous en préserve » que quelqu’un puisse intervenir et « décider comment vous vivez votre vie » si une tutelle est mise en place.

Encadrer Britney Spears a laissé les fans et les célébrités indignés et navrés par son traitement.

Depuis la sortie du documentaire en Amérique, la campagne #FreeBritney sur les réseaux sociaux s’est accélérée.







(Image: Internet inconnu)



Les goûts de Bette Midler, Andy Cohen, Miley Cyrus et Khloe Kardashian ne sont que quelques-uns des noms célèbres à avoir jeté leur poids derrière la campagne.

La page Six rapporte que le film factuel a donné à la chanteuse l’espoir qu’elle pourrait un jour « être enfin libérée de l’emprise étau de son père ».

Une source a déclaré à la sortie que « Britney a enfin l’impression qu’il y a de la lumière au bout d’un très long et sombre tunnel » et a ajouté qu’elle était « très reconnaissante et humiliée par le tollé du public ».







(Image: Getty Images)



La source a ajouté: «Elle a le sentiment, pour la première fois depuis de nombreuses années, que les gens sont de son côté et que les choses iront mieux pour elle. Elle espère qu’à cause de cela, elle sera enfin libérée de l’emprise étau de son père [Jamie Spears]. Elle est également très reconnaissante et émue par le tollé du public, tout le soutien de ses fans et des célébrités comme Sarah Jessica Parker qui se sont exprimées en son nom.

Révélant à quel point la star se sent piégée, l’initié a poursuivi: «Elle veut travailler, elle veut faire de la musique et jouer, mais il contrôle trop. Il l’a mise en échec. Britney n’a pas reçu l’aide appropriée dont elle a besoin pour être en mesure de contrôler ses propres finances, de gérer pleinement ses problèmes de santé mentale, d’être la mère qu’elle veut être. Jamie ne lui laissera aucune liberté ni responsabilité dans sa propre vie.

* Encadrement Britney Spears diffusé sur Sky Documentaries le 16 février à 21h.