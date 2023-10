Britney Spears est « furieuse » contre son père Jamie d’avoir vécu avec Jamie Lynn – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock/Broadimage/Shutterstock

Britney Spears41 ans, serait « furieuse » après son père, Jamie Spearsest revenue vivre avec sa sœur, Jamie Lynn Spears, suite à son séjour en cure de désintoxication. Une source proche de la famille Spears a déclaré Courrier quotidien le 4 octobre, que l’homme de 71 ans a déménagé au domicile de Jamie Lynn en Louisiane après avoir quitté sa cure de désintoxication en juillet. La source a affirmé que la pop star était « extrêmement dérangée » par le fait que son père vive avec sa sœur au milieu de son drame en cours avec la femme de 32 ans.

« Cela exaspère évidemment Britney pour de nombreuses raisons », a affirmé la source du média. « Elle se sent trahie par le fait que sa sœur héberge son père et lui permet de garder ses enfants après ce qu’il lui a fait. » Plus encore, l’initié a suggéré que Brit était contrarié que Jamie Lynn permette à leur père de surveiller ses filles. « Elle ne peut pas croire que Jamie s’occupe des filles de Jamie Lynn alors qu’il est en partie responsable de la brouille de Britney avec ses deux fils », ont-ils déclaré.

Les deux sœurs se sont fréquentées fin juin et semblaient être en train de réparer leur relation. Malgré leur fréquentation, DMLa source de a affirmé que maintenant leur lien était à nouveau sur les rochers après le séjour de cure de désintoxication de leur père. « Jamie vient de sortir d’une cure de désintoxication, mais il boit déjà à nouveau, ce qui inquiète Lynne et Jamie Lynn », a déclaré la source de la famille. De plus, ils ont suggéré que Jamie gardait ses petits-enfants pendant l’apparition de leur mère sur Danser avec les étoiles. « Jamie faisait du baby-sitting Ivey tandis que Jamie Lynn concourait sur Danser avec les étoiles avec Lynne », ont-ils déclaré.

Plus récemment, la chanteuse de « Toxic » a dû faire face aux conséquences de son divorce avec Sam Asghari, 29 ans. Suite à l’annonce de la séparation, Britney a apparemment ombragé Jamie Lynn via Instagram. « Au Mexique 🇲🇽 maintenant !!! Quand ta sœur dit ‘Je l’aime à MORT’… tu apprends à commencer à vivre !!!! elle a sous-titré une vidéo d’elle en train de danser. Au moment de la publication de Brit sur sa sœur, Sam ne la suivait plus sur les réseaux sociaux. Il semble que Britney soit apparemment en retrait avec la plupart de sa famille au milieu de son drame de divorce avec Sam.

De plus, Britney a récemment fait la une des journaux après avoir choqué ses fans en partageant une vidéo d’elle dansant avec des couteaux via Instagram. «J’ai commencé à jouer dans la cuisine avec des couteaux aujourd’hui !!! Ne vous inquiétez pas, ce ne sont PAS de vrais couteaux !!! Halloween c’est bientôt !!!” elle a sous-titré le clip le 25 septembre. Depuis, de nombreuses célébrités ont réagi à la vidéo du couteau, dont le comédien Kathy Griffinqui a recréé le vidéo le 3 octobre.