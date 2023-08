Britney Spears envisage de se réconcilier avec son père Jamie au milieu d’un divorce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ken McKay/ITV/Shutterstock

Britney Spears pense à se réconcilier avec son ancien père Jamie Spears au milieu de son divorce avec Sam Asghariselon TMZ. Le média a déclaré dans un article du 23 août que Britney, 41 ans, « a dit qu’elle voulait réparer la relation » avec Jamie, 71 ans, qui « adorerait une réconciliation » avec sa fille. Jamie serait «malade» après avoir développé une infection suite à une opération au genou et il retournera à l’hôpital pour une autre opération le vendredi 25 août. TMZ a déclaré qu’en raison des problèmes de santé de Jamie, Britney « ne veut pas avoir le regret d’attendre trop longtemps » pour faire la paix avec son père.

TMZ a également rapporté que le seul membre de la famille avec lequel Britney est actuellement en contact est son frère. Bryan Spears46 ans. Le média a affirmé que Bryan avait parlé à Britney des problèmes de santé de leur père. HollywoodLa Vie a contacté le représentant de Britney pour obtenir ses commentaires, mais nous n’avons pas eu de réponse.

Après l’annonce du divorce de Britney, Page 6 a fait le point sur la situation de Britney avec ses proches comme sa mère Lynne Spears68 ans, et sa sœur Jamie Spears, 32 ans, avec qui elle s’est brouillée à cause de sa tutelle controversée. « [She’s] pas en bons termes avec sa famille », rapporte le site. « Sa rencontre avec sa mère [in May] tout s’est bien passé, mais il y a encore beaucoup de souffrance, donc ils ne se sont pas vraiment réconciliés. Britney est également toujours très en colère contre Jamie Lynn. Page 6 a également affirmé que la mère de deux enfants se sentait « isolée » au milieu de sa rupture familiale et de sa séparation d’avec son mari depuis 14 mois.

Britney s’en est souvent prise aux membres de sa famille dont elle s’est séparée pour leur rôle dans la tutelle qui a duré 13 ans. Cependant, la chanteuse « Toxic » a rencontré sa mère chez elle en mai, et elle semblait ravie de leurs retrouvailles lorsqu’elle en a parlé sur Instagram. « Ça fait tellement longtemps… en famille, il y a toujours des choses à régler, mais le temps guérit toutes les blessures !! » dit-elle. En juin, Britney a révélé qu’elle avait également rencontré sa sœur, même si cela n’a pas été prouvé.

En plus de son drame familial, le divorce de Britney avec Sam met également beaucoup de stress sur la pop star. Nous Hebdomadaire a rapporté le 21 août que les ex ne se parlent pas du tout pour le moment. « Ils ont des problèmes depuis un certain temps et tout le drame entourant Britney a été incroyablement difficile à supporter pour Sam », a rapporté le média. Sam a demandé le divorce d’avec Britney le 16 août et il a annoncé la nouvelle sur Instagram le lendemain, disant à ses abonnés que le couple « avait décidé de mettre fin à notre voyage ensemble ». Britney a rompu son silence après la rupture le 18 août en écrivant sur Instagram : « 6 ans, c’est long pour être avec quelqu’un donc, je suis un peu choquée mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce que honnêtement, ce n’est l’affaire de personne. » .»