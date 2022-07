Britney Spears en bikini violet sur le bateau : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MB Pictures/Shutterstock

Été fille chaude! Britney Spears vit sa meilleure vie lors d’une escapade à bord d’un yacht et elle a les photos pour le prouver ! La pop star emblématique, 40 ans, s’est rendue sur son Instagram pour partager des séries de clichés et de clips grésillants de ses vacances en haute mer le samedi 30 juillet. Laissant peu à l’imagination, Britney a gambadé sur le pont dans un minuscule deux pièces violet avant d’abandonner le haut et de laisser tomber ses cheveux blonds platine !

Plus à propos Britney Spears

Dans une photo révélatrice, l’ancien Club Mickey Mouse la star se prélasse à ses côtés dans le bikini à peine là. Une autre série de vidéos la fait danser en faisant semblant de manger une assiette de fruits. Après quelques autres clips seins nus montrant son dos, Britney s’amuse à sauter dans les eaux bleues claires du bateau avec un ami. Elle couronne le tout avec une danse plus séduisante et un gros plan du tatouage du copain non identifié.

La mère de deux enfants a certainement une raison de célébrer après la diffusion de la nouvelle qu’elle a récemment enregistré un duo avec Elton John! Le remix de “Tiny Dancer” est aussi sa première chanson depuis la fin de sa tutelle. Une source EXCLUSIVEMENT racontée HollywoodLa Vie que la nouvelle chansonnette est “la meilleure qu’elle ait jamais sonnée”.

Les photos les plus sexy de Britney Spears : découvrez les photos les plus sexy de la chanteuse “plus forte”

“Lorsque [Elton] l’a contactée, il lui a demandé spécifiquement de faire un remix de “Tiny Dancer”. Elle a pensé que c’était incroyable qu’il se souvienne de son tweet et elle lui a dit qu’elle était vraiment touchée qu’il lui ait demandé de faire ça”, a expliqué l’initié. “Il avait l’impression qu’elle était rouillée quand ils ont commencé à enregistrer, mais cela lui est revenu naturellement et Elton l’a aidée à faire ressortir le meilleur d’elle et c’est peut-être le meilleur qu’elle ait jamais sonné.”

Même avant que Britney ne cloue l’enregistrement, elle avait sans aucun doute hâte de créer des morceaux avec la légende musicale britannique. “Elle est folle d’excitation à l’idée de collaborer avec Elton, c’est une telle icône et ‘Tiny Dancer’ est l’une de ses chansons préférées, c’est totalement un rêve devenu réalité pour elle”, a ajouté la source.