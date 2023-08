Britney Spears embrasse la vie de célibataire en dansant, en posant seins nus et en venant « rejoindre la famille »

Le divorce imminent de Britney Spears avec Sam Asghari n’a pas ralenti son jeu sur les réseaux sociaux. La rupture de la pop star est devenue publique lorsqu’Asghari a demandé le divorce la semaine dernière.

Mercredi, Spears a partagé une vidéo d’un nouveau membre de sa famille, un petit chien blanc nommé Snow.

« Présentation de Snow… la nouvelle édition à la famille… c’est son monde et nous y vivons !!! » elle a écrit dans la légende.

La vidéo suit le petit chien autour, vraisemblablement, de la maison de Spears, et on peut l’entendre roucouler et bavarder avec le chiot alors qu’il joue sur son lit avec une tétine.

Plus tôt cette semaine, mardi, Spears a partagé l’une de ses vidéos de danse emblématiques, portant d’abord un haut court jaune, un bas de bikini camouflage et des bottes noires, et dansant sur la chanson « Who’s Got the Sauce » de Naika.

La chanson contient des paroles comme « Oh, tu veux ma sauce ? Lâche tes mains de ma… »

Elle a ensuite enfilé un haut court rouge et a dansé et synchronisé les lèvres sur la chanson de Janet Jackson « That’s the Way Love Goes ».

Spears a également partagé une publication plus tôt dans la semaine présentant une photo de cuillères en bois peintes pour ressembler à des femmes par l’artiste Piluca Soriano avec la légende : « CUILLÈRES SIMPLES !!! Ne les aimez pas !!! »

Le mari de la chanteuse depuis 14 mois, Sam Asghari, a demandé le divorce le 16 août, invoquant des « différences irréconciliables ».

La date de séparation du couple était le 28 juillet.

Quelques heures après que l’histoire ait été rendue publique, Spears a fait part de son intérêt pour l’achat d’un cheval.

« J’achèterai bientôt un cheval », a-t-elle écrit dans une légende accompagnant une photo d’elle sur un cheval. « Tant d’options, c’est un peu difficile !!! Un cheval appelé Sophie et un autre appelé Roar ??? Je n’arrive pas à me décider !!! Dois-je rejoindre la camaraderie et mettre un chapeau de cowboy rose ??? Quoi qu’il en soit, je je pense que j’ai trouvé mon point idéal avec Roar !!! »

Le premier discours officiel de Spears sur le divorce a eu lieu deux jours plus tard, avec une vidéo de danse associée à une longue légende.

« Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble… 6 ans, c’est long pour être avec quelqu’un donc, je suis un peu choqué mais… Je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce que honnêtement, ce n’est l’affaire de personne !!! Mais , je n’en pouvais plus honnêtement !!! » elle a commencé.

Elle a poursuivi en écrivant qu’elle « jouait fort depuis trop longtemps et mon Instagram peut sembler parfait mais c’est loin de la réalité et je pense que nous le savons tous !!! J’adorerais montrer mes émotions et mes larmes sur la façon dont je je le ressens vraiment, mais pour une raison quelconque, j’ai toujours dû cacher mes faiblesses !!! »

Elle a conclu le message en disant: « Donc, je serai aussi forte que possible et je ferai de mon mieux !!! Et en fait, je vais vraiment bien !!! Quoi qu’il en soit, passez une bonne journée et n’oubliez pas de sourire !!! «

L’interprète de « …Baby One More Time » a ensuite présenté des moments plus fous sur sa page dimanche.

La première était une vidéo d’elle seins nus au lit, couverte uniquement par des draps et regardant la caméra pendant que la version d’Annie Lennox de « I Put A Spell On You » jouait en arrière-plan.

Elle a enchaîné avec une vidéo d’un homme non identifié lui léchant la jambe.

Spears a expliqué qu’elle avait invité ses « garçons préférés » après un incident avec les paparazzi, affirmant qu’ils avaient été « avertis » alors qu’ils sortaient avec un « soi-disant ‘ami' ».

La pop star a continué en disant : « Alors qu’est-ce qu’un salopard comme moi fait !!??! J’ai mis ma robe verte et je me suis pointée chez mes amis !!! J’ai invité mes garçons préférés et j’ai joué toute la nuit. !!! »

La vidéo se termine avec un groupe de quatre hommes torse nu tenant Spears près d’une piscine la nuit.