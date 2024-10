Britney Spears dormait dehors après des disputes avec son ex à Turks et Caicos

Britney Spears partage certains des détails les plus « toxiques » d’une relation passée… admettant qu’elle dormait dehors après avoir craché avec un ex aux Îles Turques et Caïques.

Comme Britney l’a dit… elle et un ex anonyme ont passé des vacances aux îles Turques et Caïques à plusieurs reprises, mais ont rarement trouvé le repos et la détente. Selon la chanteuse, elle et son ancienne flamme se disputaient toujours pendant les vacances… ce qui incitait le couple à dormir séparément.