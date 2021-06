Britney Spears dit sa vérité et plaide pour mettre fin à la tutelle

On dit que dire ta vérité te rendra libre. C’est ce qu’espère Britney Spears.

La pop star de 39 ans a plaidé mercredi devant un juge pour mettre fin à la tutelle légale dirigée par son père,qualifiant l’arrangement d’« abusif » et révélant au tribunal qu’elle est forcée d’utiliser un stérilet, de prendre du lithium sans son consentement et a donné des concerts contre son gré – un arrangement de travail qu’elle a comparé au « trafic sexuel ».

C’était la première fois que Spears s’adressait à la cour depuis plus de deux ans. Sa dernière adresse a été scellée, mais Spears a demandé que la déclaration de mercredi soit ouverte au public, ce qui en fait la première fois que le monde entend directement de la star ce qu’ont été les 13 dernières années dans une tutelle.

« La dernière fois que je vous ai parlé … m’a fait sentir comme si j’étais morte – comme si je n’avais pas d’importance, comme si rien ne m’avait été fait, comme si vous pensiez que je mentais », a déclaré Spears dans sa déclaration émouvante. « Je te le répète, parce que je ne mens pas. Je veux me sentir entendu. Et je te le répète, alors peut-être que tu pourras comprendre la profondeur et le degré et les dommages qu’ils m’ont fait. »

Les féministes et les sociologues disent que le public a vu une femme se battre pour son autonomie – sur son corps, sa carrière, ses finances, son avenir. Alors que de nombreuses facettes de l’affaire Spears restent opaques, y compris la clarté autour de tous les problèmes de santé mentale existants, les experts disent que sa décision de parler avec audace et publiquement est l’une des nombreuses victimes d’abus alors qu’elles tentent de recadrer leurs histoires et de reprendre le pouvoir sur leur vie.

Lorsque les systèmes juridiques et culturels échouent aux femmes, se mettre à nu est souvent le seul recours dont elles disposent.

« On dirait qu’elle a trouvé les mots pour nommer ce qu’elle vit et ressent et pour communiquer, c’est un grand pas », déclare Kate Mason, professeure d’études de genre au Wheaton College. « Bien qu’il y ait des éléments de son expérience qui sont quelque peu uniques, la dynamique de ce qu’elle qualifie d’abusif … peut donner aux autres un langage pour nommer des choses qu’ils jugent fausses mais qu’ils n’ont pas pu trouver les mots par eux-mêmes. »

Juliet Williams, professeure d’études de genre à l’UCLA, affirme que le discours de Spears peut être compris comme une pénombre du mouvement #MeToo.

« Le mouvement #MeToo reposait sur la guérison, mais aussi sur le pouvoir politique et résistif de dire votre vérité », dit-elle. « Et nous ne savons pas jusqu’où ce mouvement peut ou doit aller, mais ce que nous avons vu avec Britney s’exprimer, c’est que le silence des femmes régit à coup sûr les domaines de l’agression sexuelle et du harcèlement sexuel, mais ne se limite pas à ceux-là domaines. »

La déclaration de Spears « perce cette bulle de déni »

Spears est sous tutelle – ce qui signifie qu’elle n’a pas le contrôle total de ses finances et d’autres décisions importantes de sa vie – depuis 2008. Son père, James « Jamie » Spears, 68 ans, a été nommé son co-conservateur avec l’avocat Andrew Wallet, qui a depuis démissionné. Jamie Spears s’est temporairement retiré, apparemment en raison de ses propres problèmes de santé, mais s’occupe toujours des finances de Spears tandis que la restauratrice professionnelle Jodi Montgomery s’occupe désormais de tout le reste.

Les conservatoires sont généralement utilisés pour les personnes gravement handicapées ou pour les personnes âgées qui n’ont pas la capacité mentale de prendre des décisions par elles-mêmes. L’arrangement de Spears était remarquable en raison de son jeune âge, de sa renommée et du fait qu’elle continue de travailler.

Au fil des ans, certains experts juridiques ont émis l’hypothèse que Spears n’aurait peut-être pas voulu quitter sa tutelle, mais la star a parlé directement à ce mercredi lorsqu’elle a déclaré: « Je ne savais pas que je pouvais demander à la tutelle d’y mettre fin. »

Williams dit que la déclaration de Spears souligne à quel point il peut être difficile pour les femmes de trouver leur voix dans un système juridique et médical qui les discrédite en ce qui concerne leur santé, leur argent et leur vie. Ses révélations contredisent le récit selon lequel notre société est révolue à une époque où les femmes étaient rejetées comme hystériques ou contrôlées par leurs pères.

« Le post-féminisme est l’idée que c’est le passé et que nous vivons dans un présent différent », dit-elle. « Ce qui était choquant hier, c’était de percer cette bulle de déni et de tenir compte du fait que nous vivons toujours sous le régime juridique et médical régi par les présomptions de genre du 19ème siècle. »

« Cela arrive tout le temps, mais généralement pas aux personnes célèbres »

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes, y compris des célébrités de premier plan, ont fait remarquer à quel point elles étaient stupéfaites par les révélations de Spears, notamment qu’elle a été forcée d’utiliser un stérilet même si elle souhaite avoir plus d’enfants.

Mais les défenseurs des droits des femmes affirment que de nombreuses femmes américaines se voient refuser la liberté de procréer, vivent dans des familles patriarcales et sont privées d’autonomie en raison de la perception que les problèmes de santé mentale les rendent incompétents. Des variations de ces scénarios se produisent tous les jours pour des femmes ayant moins de pouvoir et de visibilité que Spears.

« Je lisais une section de commentaires et les gens disaient: » C’est horrible, je ne peux pas croire que c’est légal, je ne peux pas croire que cela se produise. » Je voulais répondre par : ‘Cela arrive tout le temps, mais généralement pas aux personnes célèbres’ « , dit Mason. « Il y a cette énorme histoire de stérilisation involontaire et de contrôle des naissances à long terme aux États-Unis légalement fait, parfois ordonné par le tribunal. »

Ce pays a une histoire de politiques racistes et sexistes de stérilisation forcée ciblant les personnes de couleur et les personnes handicapées.

Selon l’American Civil Liberties Union, après que la FDA a approuvé l’implant contraceptif Norplant à la fin de 1990, « les juges et les législateurs ont tenté d’imposer son utilisation par certaines femmes ou groupes de femmes », y compris « les femmes bénéficiaires de l’aide sociale » comme condition de recevoir de l’aide.

« Les gens peuvent réellement voir l’oppression de Britney mais ils ne peuvent pas voir l’oppression des femmes de tous les jours »

Williams dit que bien que le cas de Spears mérite l’attention, les gens pourraient à tort considérer sa situation comme une anomalie, trop sensationnelle pour être relatable.

« Nous pouvons voir les démonstrations spectaculaires de querelles pour le contrôle. C’est plus facile à voir dans son cas que dans la micro-politique banale de la domesticité et de la subordination sur le lieu de travail à laquelle les femmes sont soumises », dit-elle. « Le danger maintenant est que nous puissions apporter une correction pour qu’une situation de Britney ne se reproduise plus, mais cela n’atteindra pas réellement les femmes qui en ont vraiment besoin. »

Tant que le pouvoir et les privilèges resteront une condition de réparation, les griefs des femmes célèbres continueront d’être entendus plus tôt et plus fort que les femmes ayant moins de pouvoir et d’importance.

Mason dit que bien qu’il y ait du pouvoir à s’exprimer, l’affaire Spears lui rappelle l’observation de la fondatrice de #MeToo, Tarana Burke, selon laquelle il y a toujours des avantages et des inconvénients à ce que les femmes racontent leurs histoires.

Nommer l’abus peut être une étape importante dans la guérison, mais il est également essentiel que le public n’exige pas que Spears continue de rejouer son traumatisme.

Il y a une tension compliquée, dit-elle, entre raconter votre histoire et être invité à la revivre continuellement.

« Nous devons créer un espace pour qu’elle définisse ce qui lui est arrivé », dit-elle, « et si la tutelle est modifiée ou révoquée, pour le public, les médias et les personnes dans sa vie de la laisser aller de l’avant et de ne pas être définie par ce qui lui est arrivé. »