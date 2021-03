Britney Spears dit qu’elle se concentre sur la «guérison» après une année folle

Depuis deux ans, la chanteuse travaille pour avoir son père, Jamie Spears, destituée en tant que conservatrice de sa succession et de sa personne.

Bien qu’elle n’ait pas parlé publiquement de la débâcle, son ancienne assistante et d’autres personnes, qui ont travaillé en étroite collaboration avec la pop star, se sont entretenues avec Le New York Times pour les docuseries FX Encadrement Britney Spears. Leurs déclarations sur son déclin de sa santé mentale et les événements qui l’ont amenée à être placée sous tutelle ont attiré une attention renouvelée sur son sort.

La série a également soulevé des questions sur la capacité de Britney à parler pour elle-même, ce qui a amené certains à se demander si elle écrivait ses propres publications sur Instagram.

Les spéculations ont été intensifiées lorsque la star a écrit sur Instagram: « Souvenez-vous, peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d’une personne, ce n’est rien comparé à la personne réelle vivant derrière l’objectif. »