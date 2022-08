Britney Spears dit qu’elle passe la “meilleure journée de sa vie” avec la collaboration d’Elton John en numéro 1 : “Putain de merde !”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lorsque la collaboration musicale de Britney Spears et Elton Johns “Hold Me Closer” a atteint le numéro un sur iTunes quelques heures seulement après sa sortie vendredi, la princesse de la pop de 40 ans a posté une vidéo Twitter effrontée à l’interprète de “Tiny Dancer”, disant qu’elle allait avoir la “meilleure journée de sa vie” et espérait qu’il allait “bien”.

“Bonjour Sir Elton John, nous sommes comme le numéro 1 dans 40 pays”, a déclaré Spears au visage frais à la caméra avec un faux accent britannique. “Putain de merde ! Je suis dans la baignoire en ce moment et je suis sur le point de passer la meilleure journée de ma vie et j’espère que tu vas bien.”

Le message est venu après que Spears ait de nouveau supprimé son compte Instagram. L’interprète de “Baby One More Time” avait posté un court extrait de “Hold Me Closer” sur la plateforme avant qu’il ne soit officiellement publié vendredi, accompagné d’une légende remerciant John pour sa “générosité” lors de leur collaboration, selon Billboard.

“Peut-être qu’on devrait avoir l’heure du thé !!!” a plaisanté le chanteur à John. “Oh et invitons la reine Elizabeth aussi !!! Je parie qu’elle est une brillante étude de comportement !!! Alors allons-nous ranger ??? Puisque la plupart disent qu’ils sont honorés DE ME CONNAÎTRE SI BIEN et ne veulent que du bonheur pour moi … vous pouvez pariez votre dernier dollar que CETTE collaboration rehaussera mon année en rejoignant vos brillantes mains de jeu.

LA CHANSON DE RETOUR DE BRITNEY SPEARS “HOLD ME CLOSER” AVEC ELTON JOHN ROCKETS TO NO. 1

Elle a ajouté: “Merci pour votre générosité et je pense juste à moi pour vous rejoindre sur une chanson aussi brillante !!! C’est cool d’être une voix de fond SUR VOTRE chanson !!! Sir Elton, je l’ai fait grâce à votre génie, esprit créatif et légendaire !!! Je suis tellement reconnaissante !!! Je continue juste à donner, n’est-ce pas ??? Puis-je obtenir un AWWWWE ???”

John a répondu dans les commentaires: “Plus qu’un chanteur de fond, chéri. J’ai hâte que tout le monde entende ce sur quoi nous avons travaillé!”

On ne savait pas pourquoi elle avait supprimé son Instagram. Avant cette semaine, elle avait principalement posté sur Instagram et n’était plus active sur Twitter depuis janvier.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a également répondu à son tweet en disant : “Hey Britney !! Merci pour ce message. Tu as fait ma journée !! J’espère que tout le monde passera la meilleure journée à danser sur notre chanson ! #HoldMeCloser.”

La chanson est la première de Spears depuis la fin de sa tutelle l’année dernière – à un moment donné, elle a dit qu’elle ne se produirait pas sur scène tant qu’elle ne serait pas terminée et a affirmé qu’en vertu de ses termes, elle n’était pas autorisée à faire des remix de ses chansons ou à interpréter de la nouvelle musique – et le premier en six ans depuis son album “Glory” de 2016.

Spears a fait part de ses réflexions sur son retour musical dans un tweet épinglé mercredi avant la sortie de “Hold Me Closer”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Okie dokie … ma première chanson en 6 ans !!!!” elle a écrit. “C’est sacrément cool que je chante avec l’un des hommes les plus classiques de notre époque … @eltonofficial !!!! Je suis un peu dépassé … c’est un gros problème pour moi !!! Je médite davantage et j’apprends mon l’espace est précieux et précieux !!!”