La pop star Britney Spears pourrait ne plus jamais se produire.

Dimanche, Spears a fait ses premiers commentaires publics sur l’avenir de sa carrière en jouant de la musique live, affirmant qu’elle était “assez traumatisée” de travailler sous sa tutelle.

Malgré la sortie récente de sa chanson collaborative Tiens-moi plus près avec Elton John, Spears, 40 ans, a écrit dans un long Instagram poste sur le retour à la scène.

“Je suis assez traumatisée pour la vie et oui, je suis énervée comme f — et non, je ne jouerai probablement plus juste parce que je suis têtue et je ferai valoir mon point”, a-t-elle écrit.

Le message a depuis été supprimé.

Spears a affirmé que la tutelle de 13 ans dirigée par son père Jamie Spears lui laissait peu ou pas de contrôle sur sa propre vie et sa carrière, y compris le contrôle créatif de ses vidéoclips. Dans le poste, le Oops! Je l’ai encore fait La chanteuse a également beaucoup contesté les photos prises d’elle en concert pendant sa résidence de quatre ans à Las Vegas. Spears s’est également plaint du nombre de danseurs sur scène lors de ces spectacles.

Elle a dit qu’elle préférerait utiliser un studio pour prendre des photos elle-même plutôt que de “travailler avec les personnes les plus offensantes de ma vie”.

Spears semblait impliquer que les photos prises d’elle pendant sa résidence à Las Vegas n’étaient pas flatteuses, écrivant, “ils auraient pu au moins les tricher et les retoucher pour moi … juste en disant.”

Le chanteur a clôturé la publication Instagram en écrivant : « Kiss my God damn motherf—— ass.

Spears a été placée sous tutelle qui contrôlait de nombreux aspects de sa vie le 1er février 2008 par son père et avocat Andrew M. Wallet après plusieurs mois de son comportement étrange en public. Spears a récemment affirmé que son comportement était inoffensif et que “l’étendue de ma folie” consistait à “jouer à la poursuite des paparazzis, ce qui est encore à ce jour l’une des choses les plus amusantes que j’ai faites pour être célèbre, donc je ne sais pas ce qui était si nuisible à cela.

Elle a également affirmé en 2013 qu’elle avait reçu une allocation de 2 000 $ US par semaine, malgré sa résidence à Las Vegas 137,7 millions de dollars de bénéfices sur 248 spectaclesselon Billboard.

En novembre 2021, au plus fort du mouvement #FreeBritney, un juge a décidé de mettre fin à la tutelle de Spears.

La semaine dernière, Spears a également publié puis supprimé plusieurs clips audio sur Instagram où elle a parlé de la relation tendue entre elle et ses fils séparés, âgés de 16 et 15 ans.

Les deux garçons sont issus d’un précédent mariage avec Kevin Federline. Spears s’est remariée cette année avec son partenaire de longue date Sam Asghari, 28 ans, quelques mois seulement après la fin de sa tutelle. L’un des fils de Spears, et Federline lui-même, ont accordé une interview à 60 Minutes Australie sur le mariage de Spears avec Asghari et les tensions familiales croissantes.

Le fils a affirmé qu’il n’avait pas assisté au mariage de Spears parce qu’elle “n’avait pas invité [the] toute la famille.”

Dans l’un des clips audio supprimés depuis, Spears a déclaré: “Depuis qu’ils sont partis, j’ai honnêtement l’impression qu’une grande partie de moi est morte.”

“Comme littéralement, je n’ai plus de but – ils étaient ma joie, ils étaient tout pour moi”, a-t-elle poursuivi. “J’ai hâte de les voir.”

Dans un autre clip audio séparé, Spears a parlé de la façon dont son père la traitait tout au long de la tutelle.

“J’avais vraiment l’impression que mon père essayait de me tuer et j’espère qu’il brûlera dans un putain d’enfer”, a-t-elle déclaré.

















