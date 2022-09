Britney Spears dit qu’elle ne rejoindra pas l’industrie du divertissement après la fin de la tutelle : “BIEN trop tard”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Si vous attendez que Britney Spears sorte de la nouvelle musique, vous pourriez être déçu.

Spears, 40 ans, a expliqué aux fans dans un long post Instagram partagé dimanche qu’elle ne voulait pas rejoindre “l’industrie du divertissement” après avoir été libérée de sa tutelle de 13 ans.

L’interprète de “Toxic” a également souligné que la famille de Jennifer Lopez n’aurait jamais laissé la situation de Spears arriver à la chanteuse.

“Après 14 ans à me dire non à ce que je voulais… c’est ruiné pour moi… mais ce n’était pas le pire… le pire, c’est que ma famille m’a enfermé dans cet endroit pendant 4 mois… Jésus putain de Christ … J’aimerais voir quelqu’un dire à Jennifer Lopez de s’asseoir 8 heures par jour 7 jours sur 7”, a écrit Spears avant d’expliquer ce qu’elle a vécu pendant cette période.

KEVIN FEDERLINE S’ADRESSE À LA CONSERVATION DE BRITNEY SPEARS : JAMIE SPEARS “L’A SAUVÉE À L’ÉPOQUE”

“Pas de voiture, propre sécurité de 5 ans me disant à ma propre porte que je ne peux pas marcher dehors pendant 4 mois… pas de porte pour l’intimité… et m’a regardé me changer nu et prendre une douche… et pas de trous du cul pas 6 gallons de sang… 6 flacons de sang les petits tubes mais allez chaque putain de semaine m’ont brusquement enlevé [sic] des médicaments que je prenais normalement et qui m’ont droguée au lithium”, a-t-elle ajouté. “J’aimerais voir une équipe de direction dire à Jennifer Lopez de traverser ce que j’ai traversé… qu’est-ce que tu penses qu’elle ferait… elle la famille ne permettrait JAMAIS cela.”

Spears a ensuite révélé qu’il était “BEAUCOUP trop tard” pour qu’elle revienne dans l’industrie.

“Psss .. tu dis fais ce que tu veux faire maintenant … Vraiment 14 ans plus tard après avoir été humilié … il est BEAUCOUP trop tard pour ça … encore une fois, je préfère rester à la maison et s— dans ma putain de piscine que rejoignez l’industrie du divertissement… la vérité est un f—ing b—-.”

“Je ne vais pas jouer la victime HIT ME BABY ENCORE UNE FOIS ??????? [middle finger emojis] … Je suis sûr que vous, les musiciens avancés, pensez que c’est horrible ou mauvais, mais quand je suis mauvais, je SUIS MIEUX !!! F— toi !!!”

Même si Spears n’a apparemment pas l’intention de faire un retour, la pop star a récemment enregistré une version de “Hold Me Closer” avec Elton John. Le duo a sorti le morceau en août.

Le mari de John, David Furnish, a expliqué ce que c’était pour le chanteur, qui s’est récemment produit à la Maison Blanche, d’enregistrer avec Spears.

“C’est le premier disque qu’elle sort en six ans”, a déclaré Furnish à “Entertainment Tonight”. “Elle est allée en studio et elle a livré des voix fantastiques.”

“Elle était assez précise sur ce qu’elle aimait, ce qu’elle voulait et comment elle voulait que ça sonne. Et elle a donné des notes formidables.”

“Elle est très en contrôle et embrasse son destin, ce qui est exactement ce que vous voulez.”

Malgré la déclaration de Spears selon laquelle elle ne reviendra pas, John “espère” que l’enregistrement de “Hold Me Closer” amènera la pop star à faire plus de musique, a déclaré Furnish.

“L’espoir d’Elton est qu’elle obtiendra le courage maintenant d’approfondir davantage la musique”, a déclaré Furnish. “Je pense que c’est vraiment effrayant quand vous êtes loin de quelque chose pendant très longtemps. C’est assez intimidant, et il espère donc que c’est le pas et un petit pas sur un chemin qui la verra sortir à nouveau de grands disques et peut-être même jouer .”

La tutelle de Spears a pris fin en novembre 2021 peu de temps après que son père Jamie Spears ait été suspendu de ses fonctions.