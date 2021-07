Britney Spears dit qu’elle ne jouera pas tant que son père contrôlera sa carrière musicale

Britney Spears a déclaré samedi qu’elle ne se produirait plus tant que son père garderait le contrôle de sa carrière, et a déclaré que la tutelle sous laquelle elle était depuis 13 ans avait « tué mes rêves ». une série de commentaires publics émotionnels sur la tutelle qui contrôle ses affaires personnelles et financières et qu’elle a supplié de mettre fin.

« Je ne vais pas jouer sur des scènes de sitôt avec mon père qui gère ce que je porte, dis, fais ou pense », a écrit l’interprète de « Piece of Me ».

« Je préférerais de loin partager des vidéos OUI depuis mon salon plutôt que sur scène à Vegas… Je ne vais pas me maquiller lourdement et essayer d’essayer à nouveau sur scène et de ne pas pouvoir vraiment faire de remix de mes chansons pour ans », a-t-elle ajouté.

Le père de la pop star, Jamie Spears, a le contrôle exclusif de la succession de 60 millions de dollars de sa fille sous la tutelle nommée par le tribunal qu’il a créée en 2008.

Spears, 39 ans, qui a des problèmes de santé mentale non divulgués, ne s’est pas produit en public depuis fin 2018 à la fin d’une tournée mondiale et d’une résidence de concert prolongée à Las Vegas.

Spears a nommé cette semaine un nouvel avocat pour la représenter dans sa tentative de mettre fin à la tutelle, la qualifiant d’abusive.

« Cette tutelle a tué mes rêves … donc tout ce que j’ai c’est de l’espoir et l’espoir est la seule chose au monde qui est très difficile à tuer », a-t-elle écrit samedi.

« Je n’aimais pas la façon dont les documentaires évoquent des moments humiliants du passé … J’ai dépassé tout cela et je le suis depuis longtemps », a-t-elle ajouté.

L’un des documentaires, « Framing Britney Spears », a attiré une plus grande attention sur la tutelle et a accru le soutien du public pour Spears. Il a été nominé cette semaine pour deux Emmy Awards.

Spears et son avocat n’ont pas encore déposé de demande officielle pour mettre fin à la tutelle. La prochaine audience du tribunal aura lieu le 29 septembre à Los Angeles.

