L’auteure-compositrice-interprète Britney Spears s’est exprimée après avoir récemment fait face à des réactions négatives pour le “body shaming” de Christina Aguilera et de ses danseurs dans une publication sur les réseaux sociaux. Selon EW, dans un nouveau post Instagram, Spears a écrit à côté d’une illustration de deux fées qu’elle n’avait pas l’intention de critiquer le “beau corps” d’Aguilera.

La chanteuse a également reconnu que ses commentaires originaux étaient une “projection des insécurités auxquelles je fais face tout le temps en raison de la façon dont mes parents et les médias m’ont traité”. Elle a poursuivi: “Je n’ai en aucun cas critiqué le beau corps de Christina, c’est ce qu’il est. J’ai pris l’avion pour voir son spectacle une fois et la principale chose que j’ai remarquée, c’est la différence de nos gens sur scène !!! En aucun cas Je mentionne même Christina, regardez mon post !!! J’ai été inspiré par son émission et c’est une belle femme de pouvoir… Merci @xtina de m’avoir inspiré !!!”.

Spears a déclaré qu’elle “ne ferait jamais intentionnellement honte à qui que ce soit parce que je sais ce que ça fait”. Elle a écrit : “Je me bats avec ça à cause de ce que je ressens pour moi-même, pas parce que je déteste l’apparence de quelqu’un… J’ai l’impression que ma famille savait que je n’étais pas en sécurité et que les gens essayaient délibérément d’alimenter cette insécurité en ne me laissant pas avoir un choix parmi les personnes qui étaient sur scène avec moi.”





Faisant référence à la récente résiliation de sa tutelle, la chanteuse Toxic a déclaré qu’elle appréciait que les gens soient compréhensifs avec moi alors que je découvre cette nouvelle vie que je vis.” La pop star a obtenu sa liberté par un juge en novembre 2021, 13 ans après la arrangement juridique a été mis en place par son père, Jamie.

Il a déjà été rapporté par EW qu’Aguilera avait bloqué Spears après que cette dernière ait partagé un post controversé sur Insta sur la taille de son corps et de celui de sa danseuse de secours, à côté d’une photo de texte qui disait “J’ai trouvé qu’il n’y avait qu’une seule façon d’avoir l’air mince : traîner avec des gens gros.”





Selon EW, les fans de Spears ont partagé leur déception dans la section des commentaires. “Faire honte aux autres n’est pas la solution”, a écrit un utilisateur d’Instagram, tandis qu’un autre a ajouté que “ce n’est pas ça”. Le message original de la chanteuse reste sur sa page Instagram pour le moment.