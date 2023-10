Britney Spears dit qu’elle a eu un avortement avec Justin Timberlake – Hollywood Life

Crédit d’image : Araldo Di Crollalanza/Shutterstock

Britney Spears a affirmé qu’elle était tombée enceinte alors qu’elle sortait ensemble Justin Timberlake dans un extrait de ses prochains mémoires, publiés par Personnes. La popstar de « Piece of Me », 41 ans, a déclaré qu’elle s’était fait avorter parce que Justin, 42 ans, ne voulait pas encore devenir père.

Britney et Justin sont sortis ensemble entre 1999 et 2002, alors qu’ils étaient à la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine. Elle a déclaré que peu de temps après être tombée enceinte, la chanteuse de « Cry Me a River » voulait qu’elle se fasse avorter, comme elle l’a détaillé dans La femme en moi. «Mais Justin n’était définitivement pas content de la grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes », a-t-elle écrit.

La femme en moi sera disponible pour les lecteurs le 24 octobre. Avant que le livre ne soit disponible dans les rayons, il a été rapporté que certaines stars étaient nerveuses à propos de ce qui serait écrit dans le livre, y compris Justin. Un initié proche de l’ancien de NSYNC a révélé qu’il se demandait sur quoi Britney allait écrire, selon un rapport de Page six. « Il est très curieux de savoir ce qu’elle va révéler de leur relation », ont-ils déclaré. « Ça le ronge. »

Malgré les inquiétudes signalées, une source du secteur de l’édition a déclaré au média que le livre n’était « pas un retrait » d’aucune star. « C’est Britney qui a enfin l’occasion de raconter son histoire stimulante », ont-ils déclaré.

De nombreux détails sur La femme en moi ont été gardés secrets avant sa date de sortie plus tard en octobre. Dans un autre extrait diffusé préalablement par Personnes, Britney a abordé sa tutelle controversée. Elle a dit qu’elle se sentait comme un « enfant robot » alors qu’elle travaillait sous la tutelle. «J’avais été tellement infantilisée que je perdais des morceaux de ce qui me faisait me sentir moi-même. La tutelle m’a dépouillé de ma féminité et a fait de moi une enfant. Je suis devenu plus une entité qu’une personne sur scène. J’avais toujours ressenti de la musique dans mes os et dans mon sang ; ils m’ont volé ça », a-t-elle écrit.