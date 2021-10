Britney Spears dit qu’elle a «beaucoup de guérison à faire» malgré la récente victoire de la tutelle

Britney Spears veut que ses fans sachent qu’elle est toujours sur la voie de la guérison.

L’homme de 39 ans pop star est allée sur Instagram samedi pour partager ses réflexions sur les grands développements récents de sa vie.

« Bien qu’il y ait du changement et des choses à célébrer dans ma vie, j’ai encore beaucoup de guérison à faire !!! » Spears a écrit dans une légende pour un photo d’un arbre.

« Heureusement, j’ai un bon système de soutien et je prends le temps de comprendre qu’il est normal de ralentir et de respirer !!!!! Ce n’est que par l’amour de moi-même que je peux prier… aimer… et soutenir les autres en retour !!!! » Lances ajoutées.

Dans un post de suivi, la chanteuse « Toxic » a partagé une photo d’une petite rose dans la paume de sa main. « Je poste ceci parce que cela correspond au bâtiment rose avec des serviettes rouges que j’ai postées », a-t-elle écrit.

Spears est connue pour son amour des roses, en particulier des roses rouges. Au cours de la dernière année, elle a partagé des messages énigmatiques sur un « Projet Rose » secret.

Le message de la chanteuse sur la guérison survient quelques jours seulement après avoir remporté une victoire majeure dans son bataille de tutelle. Mercredi, la juge Brenda Penny a suspendu son père, James P. Spears, en tant que conservateur de sa succession. C’était une décision que Spears et son avocat, Mathew Rosengart, ont demandé ces derniers mois.

La chanteuse a livré un témoignage explosif devant le tribunal en juin, accusant son père d' »abus de conservation ».

Spears a une autre raison de sourire. Elle est fiancée à son petit ami depuis près de cinq ans, Sam Asghari. L’acteur a posé la question à Spears le mois dernier. Spears a confirmé plus tard leur engagement sur son compte de réseau social.