Britney Spears dit qu’elle a avorté avec Justin Timberlake dans ses mémoires explosives

Britney Spears et Justin Timberlake sont sortis ensemble entre 1999 et 2002, et maintenant, dans ses prochains mémoires, « The Woman in Me », la pop star affirme que pendant leur relation, elle est tombée enceinte.

Spears dit qu’après que Timberlake ait appris la nouvelle, il l’a convaincue d’avorter.

« C’était une surprise, mais pour moi, ce n’était pas une tragédie », a écrit Spears dans un extrait partagé exclusivement avec People. « J’ai tellement aimé Justin. Je m’attendais toujours à ce que nous fondions une famille ensemble un jour. Ce serait juste beaucoup plus tôt que prévu. »

BRITNEY SPEARS FRAPPE LA POLICE POUR AVOIR EFFECTUÉ UN CONTRÔLE DE SOCIÉTÉ APRÈS LA VIDÉO DE COUTEAUX VIRAUX : « À PROPOS DU POUVOIR POUR LES FLICS »

Elle a poursuivi : « Mais Justin n’était définitivement pas content de la grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes. »

« Si cela n’avait été laissé qu’à moi, je ne l’aurais jamais fait. Et pourtant Justin était si sûr qu’il ne voulait pas être père. »

Spears écrit qu’en fin de compte, elle a décidé de suivre les souhaits de Timberlake.

BRITNEY SPEARS MONTRE UN NOUVEAU TATOUAGE DE SERPENT TOUT EN PROFITANT D’UN WEEK-END DE RETRAITE OUEST

« Je suis sûr que les gens vont me détester pour ça, mais j’ai accepté de ne pas avoir de bébé. Je ne sais pas si c’était la bonne décision. Si cela avait été laissé à moi seul, je ne l’aurais jamais fait. Et pourtant, Justin était si sûr qu’il ne voulait pas être père. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Le chanteur a avoué : « À ce jour, c’est l’une des choses les plus angoissantes que j’ai jamais vécues dans ma vie. »

Les représentants de Timberlake n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Spears et Timberlake se sont rencontrés alors qu’ils apparaissaient dans l’émission « The All New Mickey Mouse Club » de Disney Channel lorsqu’ils étaient enfants. Même s’ils étaient tous les deux à peine préadolescents à l’époque, Timberlake a déclaré plus tard à GQ : « J’étais amoureux d’elle depuis le début. J’étais amoureux d’elle à partir du moment où je l’ai vue. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après la fin du spectacle, ils se sont séparés, mais ils ont rapidement trouvé leur propre chemin respectif vers la superstar de la pop – et de retour l’un vers l’autre.

En 1999, l’année où Spears a sorti « … Baby One More Time », alors que Timberlake était devenu l’idole du film immensément populaire. groupe de garçons NSYNC, les deux ont commencé à sortir ensemble. En 2002, alors qu’elle avait 20 ans et lui 21 ans, ils se sont séparés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Spears a ensuite eu deux enfants, ses fils Sean, né en 2005, et Jayden, né en 2006, avec son ex-mari Kevin Federline.

Timberlake partage ses fils Silas, 8 ans, et Phineas, 3 ans, avec sa femme Jessica Biel.