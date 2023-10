Britney Spears dit qu’elle a avorté alors qu’elle sortait avec Justin Timberlake | Actualités Ents & Arts

Britney Spears dit qu’elle a avorté alors qu’elle sortait avec Justin Timberlake il y a plus de 20 ans.

La révélation est venue d’un extrait des mémoires à paraître de la pop star américaine – une sélection d’extraits publiés mardi par le magazine People.

Dans l’extrait, Lances a décrit la grossesse comme une « surprise », mais a écrit : « Pour moi, ce n’était pas une tragédie.

« Mais Justin n’était définitivement pas content de cette grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes.

« Si cela n’avait été fait que par moi seul, je ne l’aurais jamais fait. »

Elle a également décrit l’avortement comme « l’une des choses les plus angoissantes que j’aie jamais vécues dans ma vie ».

Sky News a contacté les représentants de Spears et Timberlake pour commentaire.

Spears, un utilisateur prolifique des médias sociaux, n’a pas posté sur Instagram ou X, anciennement connu sous le nom de Twitter, depuis la publication de l’article du magazine People.

Image:

Spears et Timberlake en 2001





La chanteuse avait 17 ans lorsqu’elle a commencé à sortir avec Timberlake, alors star de NSYNC, en 1999. Le couple était ensemble jusqu’en 2002.

Les extraits ne permettent pas de savoir quand la grossesse a eu lieu.

En savoir plus:

Britney « frappée au visage » par le garde du corps de la star de la NBA

Ou est-ce qu’elle s’est « frappée » ?

Quand l’ex de la star a été reconnue coupable d’avoir gâché son mariage

Spears a eu deux enfants avec le rappeur et danseur Kevin Federline, qu’elle a épousé en 2004.

Cependant, elle a ensuite été placée sous tutelle ordonnée par le tribunal – principalement sous la supervision de son père Jamie Spears – après des troubles publics.

Le arrangement juridique controversé a gouverné la vie de Spears pendant plus de 13 ans, permettant à son père de contrôler sa liberté et ses finances.

Il a pris fin fin 2021 après un mouvement croissant #FreeBritney qui a contribué à fixer de nouvelles limites aux tutelles en Californie.

Ses mémoires révélatrices, intitulées The Woman In Me, seront publiées en octobre.

Selon l’éditeur du livre, il s’agira d’une « histoire courageuse et étonnamment émouvante sur la liberté, la gloire, la maternité, la survie, la foi et l’espoir ».

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner à Backstage partout où vous obtenez vos podcasts

Le contrat de livre – d’une valeur estimée à 15 millions de dollars (11 millions de livres sterling) – couvrira également la bataille de la chanteuse pour mettre fin à sa tutelle.

Annonçant le livre en juillet, elle a écrit dans un article sur les réseaux sociaux : « Ça arrive, mon histoire, selon mes conditions, enfin. »

Sa publication intervient quelques mois seulement après le divorce de l’homme de 41 ans avec Sam Asghari a été annoncé.

Le couple s’est marié en juin de l’année dernière à son domicile de Los Angeles lors d’une cérémonie à laquelle figuraient parmi les invités Madonna et Drew Barrymore.