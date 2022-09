NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dans une série de messages audio partagés sur son Instagram, Britney Spears a discuté de la relation désordonnée qu’elle entretient avec ses fils Sean Preston, 16 ans, et Jayden James, 15 ans, affirmant avec audace qu’elle ne les verra pas tant qu’elle ne se sentira pas valorisée.

Dans une interview explosive avec “60 Minutes” en Australie, Jayden a évoqué sa relation difficile avec sa mère, au grand désarroi de Spears.

On peut entendre Spears dire sur Instagram : “Avec mes enfants maintenant, prétendant qu’elle n’est pas assez bien. Elle veut de l’attention”, Yah, je veux être entendue, et je suis en colère. Et je suis un peu inconsciemment Je veux offenser les gens parce que j’ai été tellement f—–g offensé.” Elle dit ensuite directement à ses deux fils, qu’elle partage avec son ex-mari Kevin Federline, “Mais j’ai peur de vous informer les gars, je ne veux pas vous voir tant que je ne me sens pas valorisée.”

Spears partagera plus tard qu’on lui a “dit que vous m’avez bloqué”, de Sean et Jayden.

L’interprète de “Oops!… I Did It Again” est revenue sur ses habitudes de mère en disant : “J’étais désespérée de vous voir, et je voulais tellement vous voir, mais honnêtement, j’aurais dû me valoriser beaucoup plus et je vous ai dit quand j’étais disponible.”

Dans ce qui était probablement sa déclaration la plus choquante, Spears a déclaré à propos de ses fils: “Je vous ai accordé tellement d’attention, c’était pathétique.”

Malgré une attitude catégorique de ne pas voir ses enfants, Spears a ensuite présenté ses excuses à ses fils pour leur avoir dit quelque chose lié à la religion qui aurait dû être partagé avec son ancien père, Jamie.

La série de messages apparemment bizarres a cependant mis en évidence la douleur de Spears, alors qu’elle partageait son chagrin face à l’éloignement avec ses deux enfants. “Depuis qu’ils sont partis, j’ai honnêtement l’impression qu’une grande partie de moi est morte… Comme si je n’avais plus aucun but.”

Spears a poursuivi en disant: “Ils étaient ma joie, ils étaient tout pour moi. J’ai hâte de les voir – c’était pour ça que je vivais. Et puis tout d’un coup, ils étaient partis… Et je me suis dit: ‘Est-ce que mon coeur arrête de battre?’ Et honnêtement – je ne comprends pas comment c’est si facile pour eux – juste de me couper la parole comme ça ?”

Un représentant de Spears et Federline n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.