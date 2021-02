Britney Spears partage un conseil fondamental qui l’a aidée à se sentir en meilleure santé.

La pop star de 39 ans, connue pour rester constamment active et montrer ses mouvements de danse compliqués, a publié une nouvelle Instagram vidéo du mardi 23 février qui présentait son jeu de jambes Otis Redding‘s « (Sittin’ On) The Dock of the Bay. » Dans la légende, elle a expliqué pourquoi elle pouvait avoir l’air « un peu différente » de celle qu’elle avait dans un vidéo elle avait posté quelques jours auparavant.

« La dernière vidéo que j’ai postée de moi en train de danser remonte à des mois », a écrit le chanteur, « d’où pourquoi mon corps est un peu différent dans cette nouvelle vidéo !!!! »

Plus tôt ce mois-ci, Britney a partagé une un message de vouloir adhérer au «régime de la crème glacée». Dans son nouveau message, elle a précisé que, hélas, elle avait décidé de ne pas essayer après tout.

«Non… je n’ai pas suivi le régime de la crème glacée», écrit-elle, ajoutant un emoji riant et cornet de glace. « J’ai choisi le contrôle des portions, ce qui est très difficile pour Doritos [closed-eyes and laughing emojis] !!!!! Sur une note positive … mon corps se sent beaucoup mieux maintenant [flexing emoji] !!!! «