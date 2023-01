Britney Spears dit que les fans sont allés “un peu trop loin”, ont “envahi” la vie privée dans les appels qui ont provoqué une vérification de l’aide sociale

Britney Spears a déclaré jeudi que certains de ses fans étaient allés “un peu trop loin” et avaient envahi sa vie privée cette semaine lorsque le département du shérif a été appelé à son domicile pour un bilan de santé.

“Comme tout le monde le sait, la police a été appelée chez moi suite à des appels téléphoniques farfelus”, a écrit l’interprète de “Womanizer” dans un message sur sa page Twitter.

“J’aime et j’adore mes fans mais cette fois, les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée a été envahie.”

La femme de 41 ans a déclaré que la police n’était jamais entrée chez elle et “était partie immédiatement” après avoir réalisé qu’il n’y avait “aucun problème” lorsqu’ils sont arrivés à sa porte.

“J’avais l’impression d’être éclairé au gaz et d’être victime d’intimidation une fois que l’incident a fait la une des journaux et d’être à nouveau dépeint sous un jour pauvre et injuste par les médias”, a ajouté Spears.

Elle a ajouté qu’elle espérait que les médias et le public respecteraient sa vie privée à l’avenir.

Le département du shérif du comté de Ventura a confirmé jeudi à Fox News Digital que les députés s’étaient rendus au domicile de Spears mardi “par prudence” et “ont déterminé qu’elle était en sécurité et sans danger” après avoir reçu des appels de fans inquiets parce qu’elle avait supprimé son compte Instagram.

L’interprète de “Gimme More” a déjà supprimé son compte Instagram à plusieurs reprises.