Britney Spears s’est procurée une nouvelle coupe de cheveux chic et elle ne peut s’empêcher de la montrer.

La chanteuse de Baby One More Time, 39 ans, s’est rendue sur son compte Instagram mercredi soir pour partager une série de photos de son nouveau do.

Elle a fait recadrer ses mèches blondes et une frange large avec une séparation au milieu.

Et elle aime clairement sa transformation, comme elle l’a dit à ses followers, c’est « avec l’ancien et avec le nouveau ».

Portant un eye-liner noir épais et un joli haut fleuri, Britney a posé dans sa première photo en regardant directement l’objectif de la caméra.







(Image: britneyspears / Instagram)



Britney a légendé le message: « Coupe mes cheveux !!!!

« Tu sais ce qu’ils disent … avec l’ancien … avec le nouveau !!!!!

« Maintenant prions !!!! »

Sur la photo suivante, elle a partagé qu’elle a posé dans son jardin dans la même tenue, et elle l’a légendée avec des emojis scintillants et bisous.







(Image: britneyspears / Instagram)







(Image: britneyspears / Instagram)



Son dernier message était un cliché similaire du même endroit, auquel elle a ajouté un emoji rose.

Le message de Britney intervient après que son père Jamie Spears a révélé qu’ils ne s’étaient pas parlé depuis des mois.

L’équipe juridique de la popstar a tenté de faire retirer Jamie de sa tutelle, ce qui lui permet de contrôler ses finances et ses affaires personnelles.







(Image: Getty Images pour GLAAD)



Jamie a déclaré à CNN: « J’aime ma fille et elle me manque beaucoup.

«Lorsqu’un membre de la famille a besoin de soins et de protection spéciaux, les familles doivent se mobiliser, comme je le fais depuis plus de 12 ans, pour sauvegarder, protéger et continuer à aimer Britney sans condition.

« J’ai et je continuerai de fournir un amour inébranlable et une protection féroce contre ceux qui ont des intérêts égoïstes et ceux qui cherchent à lui faire du mal ou à ma famille. »