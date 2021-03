Britney Spears est devenue émue dans sa dernière légende Instagram en révélant que ses deux fils adolescents – Sean et Jayden – ont grandi si vite et que « le temps passe vite ».

La chanteuse emblématique de 39 ans a posté un cliché avec ses deux garçons rarement vus – qu’elle partage avec son ex-mari Kevin Federline – sur le site de médias sociaux plus tôt cette semaine, avec le magnifique cliché familial tenant un message sincère.

La pop star n’est pas souvent vue avec Sean, 15 ans, et Jayden, 14 ans, de sorte que certains fans ont été surpris de voir comment ils avaient grandi et dépassaient maintenant 5 pieds 4 pouces Britney.

Le trio a posé sous le coucher du soleil, l’air extrêmement heureux d’être ensemble.

Britney a jailli: « C’est tellement fou comme le temps passe … Mes garçons sont si grands maintenant !!!!

«Je sais… je sais… c’est très dur pour n’importe quelle maman, surtout une maman avec des garçons qui les voit grandir si vite !!!! Parlez-en assez pour vous mettre à genoux… GEEZ !!!!»

« Mais j’ai fait de mon mieux pour faire ce montage sympa et deviner quoi … Ils me laissent enfin poster !!!

« Maintenant, je ne me sens plus exclu et je vais aller fêter ça … Oh merde, je suppose que les mamans cool ne font pas ça … Ok, je vais juste lire un livre à la place !!! ! «

Britney a parcouru un long chemin depuis ses débuts, au cours desquels elle a eu une bataille pour la garde des ecchymoses avec le père de Sean et Jayden, Kevin.

En 2019, cette décision a été annulée et les garçons passent désormais 70% de leur temps à vivre avec leur père de 42 ans.

La superstar a été au centre du drame récemment après la diffusion d’un documentaire détaillé intitulé Framing Britney Spears, donnant aux fans un aperçu de sa bataille de tutelle.

Depuis 2008, le père de Britney, Jamie Spears, est son conservateur juridique, ce qui signifie qu’il a le contrôle de ses finances comme dernier mot sur un large éventail de décisions de sa vie personnelle.

L’année dernière, Britney a déposé une demande auprès des tribunaux pour retirer Jamie de son poste.

Cependant, chacun de ses appels a été rejeté et Jamie reste sa co-conservatrice.

Britney a précédemment parlé de ses propres batailles personnelles sur les médias sociaux avec un message cryptique, disant aux fans qu’elle « me permet de ne pas être si forte tout le temps » et que « c’est normal de pleurer ».

«Cette nouvelle année devrait être une année de purification de notre moi intérieur par la méditation… la prière… tout type de passe-temps qui apporte de la joie… et d’être conscient de ce que nous mettons dans notre corps aussi.

Elle a ajouté: «Tout cela nous aide à avoir l’esprit clair… corps… esprit et offre tellement plus de clarté dans notre vie de tous les jours !!!! Cette année je me consacre à beaucoup de thé et de guérison !!!! Je travaille en me permettant de ne pas être si fort tout le temps et de savoir que c’est bon de pleurer !!!!

« Je prie pour une guérison profonde cette année pour nous tous et j’espère que nous pourrons tous nous inspirer les uns les autres !!!! Encore une fois … SOYEZ GENRE – FAITES-LE EN AMÉRIQUE. »

