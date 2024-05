Britney Spears devient effrontée dans la vidéo NSFW Beach : « Bonjour à mon A-! »

Britney Spears n’a pas peur d’un peu de sable. La pop star s’est récemment déshabillée pendant une journée de soleil et de surf à la plage, posant pour une vidéo coquine qu’elle a publiée sur Instagram jeudi 23 mai.

Dans le Clip NSFW, une Spears nue sourit à la caméra alors qu’elle est allongée sur sa poitrine dans la partie peu profonde de l’océan, un ciel bleu vibrant et des palmiers s’étendant en arrière-plan. Pendant ce temps, la chanteuse de « Toxic » se cambre pour montrer son derrière.

« Bonjour à mon a- !!! » elle a sous-titré le clip.

Ce message intervient quelques jours après que Brit se soit réjouie sur les réseaux sociaux de sa récente voyages au Mexique, où elle a déclaré avoir bu du vin cher et filmé une douzaine de vidéos montrant certaines de ses nouvelles robes, en plus de nager nue dans l’océan. «J’ai finalement dit à quelqu’un en face pour la première fois ‘f—tu’ !!!» » a-t-elle ajouté à l’époque. « J’ai fait des trajets de nuit qui m’ont énervé car je n’étais pas au volant !!! »

Dans la même mise à jour, Spears a demandé aux fans sa récente blessure au pied, qui, selon elle, se sent déjà mieux. « J’étais têtu et je l’ai fait à ma manière !!! » elle a écrit sur Instagram. «Je n’ai pas écouté une putain d’âme !! Je portais même des talons la nuit et dansais avec les saints !!!

Le chanteur s’est fait mal au pied lors d’un accident au Château Marmont à Los Angeles au début du mois, après quoi elle vidéos partagées de sa cheville meurtrie et enflée sur Instagram. Plus tard, elle a écrit sur la plateforme : « Honnêtement, j’aimerais que ma vie soit aussi sauvage qu’elle a été décrite !!! Quoi qu’il en soit, des choses sont arrivées à mon pied et je devrai peut-être me faire opérer… je croise les doigts, j’espère que non.

