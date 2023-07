Britney Spears détaille l’agression présumée par un agent de sécurité à Vegas ; dépose un rapport de police

La police de Las Vegas a déclaré jeudi qu’elle avait enquêté sur un incident entre la sécurité du premier choix de repêchage de la NBA française Victor Wembanyama et la pop star Britney Spears.

Partageant sa version de l’histoire sur ses histoires Instagram, Spears a déclaré qu’elle avait simplement voulu saluer le joueur lorsque son équipe de sécurité « m’a rendu au visage ».

Le LVMPD a enquêté sur l’incident et a déclaré « qu’aucune arrestation ou citation n’a été émise ».

Wembanyama est à Las Vegas avant son premier match de la NBA Summer League contre Charlotte vendredi et se dirigeait vers un restaurant lorsqu’il a été repéré par des fans – et Spears.

Les médias ont rapporté que Spears avait été repoussé par la sécurité de Wembanyama, ce que le mari de la chanteuse Sam Asghari a qualifié de « violent » et « hors de contrôle ».

Wembanyama a déclaré aux journalistes après l’entraînement qu’il n’avait entendu parler de l’implication de Spears que quelques heures après son dîner.

« Il y avait une personne qui m’appelait mais on a parlé avant avec la sécurité (de ne pas) s’arrêter parce que ça va faire du monde », a expliqué le Français.

« Cette personne m’appelait ‘monsieur’ et cette personne m’a attrapé par derrière, donc je n’ai pas vu ce qui s’est passé parce que je marchais droit », a-t-il ajouté. « Je ne sais pas avec quelle force, mais la sécurité l’a repoussée et je ne me suis pas arrêté pour regarder, alors j’ai continué à marcher et j’ai apprécié un bon dîner. »

Partageant sa version de l’histoire sur ses histoires Instagram, Spears a déclaré qu’elle avait simplement voulu saluer le joueur et a interrogé le compte de Wembanyama.

« Les expériences traumatisantes ne sont pas nouvelles pour moi et j’en ai eu ma part. Je n’étais pas préparée à ce qui m’est arrivé la nuit dernière », a-t-elle écrit.

« J’ai reconnu un athlète dans le hall de mon hôtel alors que je me dirigeais vers le dîner. Plus tard, je suis allé dans un restaurant d’un autre hôtel et je l’ai revu. J’ai décidé de l’approcher et de le féliciter pour son succès.

« C’était vraiment bruyant, alors je lui ai tapé sur l’épaule pour attirer son attention. Je suis au courant de la déclaration du joueur où il mentionne » je l’ai attrapé par derrière « mais je lui ai simplement tapé sur l’épaule », a-t-elle déclaré.

« Sa sécurité m’a ensuite remis au visage sans se retourner, devant une foule. J’ai failli me renverser et me faire porter des lunettes [to fall] sur mon visage. »

Le département de police de Las Vegas a enquêté sur l’incident mais n’a pris aucune mesure.

« Le 5 juillet 2023, vers 23 heures, des agents du LVMPD ont répondu à une propriété du bloc 3700 de Las Vegas Boulevard concernant une enquête sur une batterie », a indiqué la police dans un communiqué.

« L’incident a été documenté sur un rapport de police et aucune arrestation ou citation n’a été émise. Aucun autre détail ne sera fourni pour le moment. »

Asghari a posté sur les réseaux sociaux disant que Spears avait été « agressé ».

« Le comportement violent d’un agent de sécurité incontrôlable ne doit pas jeter une ombre sur l’accomplissement d’un grand jeune homme en pleine ascension @wemby », a-t-il écrit.

« Je ne peux pas imaginer un scénario où une fan non armée, montrant une sorte d’excitation ou d’appréciation pour une célébrité, la ferait agresser physiquement, et encore moins être frappée au visage pour avoir tapé quelqu’un sur l’épaule. »

Asghari a ensuite partagé une deuxième déclaration sur Histoires Instagram.

« Je suis opposé à la violence sous quelque forme que ce soit, en particulier sans justification dans la défense de vous-même ou de quelqu’un d’autre qui est incapable de se défendre … Je considère ma réaction modérée compte tenu de ce qui s’est passé, et j’espère que l’homme en question apprendra une leçon et change son mépris pour les femmes. »