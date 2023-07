Britney Spears dépose un rapport de police après une altercation avec la sécurité de la recrue de la NBA Victor Wembanyama

La recrue des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, a déclaré jeudi qu’il pensait que Britney Spears l’avait attrapé par derrière alors qu’il entrait dans un restaurant d’un casino de Las Vegas, et que le service de sécurité avec lequel il était avait repoussé la pop star.

Wembanyama a déclaré qu’on ne lui avait dit que Spears était la personne qui l’avait attrapé que des heures plus tard.

Spears a déposé un rapport de police indiquant qu’elle avait été frappée par un agent de sécurité alors qu’elle tentait d’attirer l’attention de Wembanyama, a déclaré jeudi une personne au courant de l’affaire.

La personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car le rapport de police n’avait pas encore été rendu public.

Les représentants de Spears n’ont pas répondu à une demande de commentaire et les responsables de la police n’ont pas immédiatement renvoyé de message demandant plus de détails.

Conseillé de ne pas s’arrêter

Wembanyama a déclaré que la sécurité lui avait conseillé de ne s’arrêter pour personne alors qu’il entrait dans le restaurant, conscient que s’arrêter pourrait provoquer des remous et permettre à une foule de se constituer.

« Quelque chose s’est passé, un peu, alors que je marchais avec une certaine sécurité de l’équipe vers un restaurant », a déclaré Wembanyama. « Nous étions dans le hall. Il y avait beaucoup de monde, donc les gens m’appelaient, évidemment. Il y avait une personne qui m’appelait mais nous avons parlé auparavant avec la sécurité.

« Je ne pouvais pas m’arrêter. Cette personne m’appelait » Monsieur, monsieur « et cette personne m’a attrapé par derrière », a déclaré Wembanyama.

« Je n’ai pas vu ce qui s’est passé parce que je marchais droit et je ne me suis pas arrêté. Cette personne m’a attrapé par derrière – pas sur mon épaule, elle m’a attrapé par derrière. Je sais juste que la sécurité l’a repoussée. Je ne sais pas sais avec quelle force mais la sécurité l’a repoussée. Je ne me suis pas arrêté pour regarder pour pouvoir entrer et profiter d’un bon dîner.

TMZ a d’abord rapporté les détails de l’événement qui s’est déroulé mercredi soir près d’un restaurant de l’hôtel-casino ARIA.

TMZ a déclaré que Spears faisait partie d’un groupe de quatre essayant d’entrer dans un restaurant pour le dîner et qu’elle « a été envahie par les fans lorsqu’elle est entrée dans le casino ».

Spears a essayé d’attirer son attention : TMZ

TMZ a déclaré qu’elle avait remarqué Wembanyama et lui avait tapé sur l’épaule pour attirer son attention. Spears, selon le site, a fini par être frappée au visage et ses lunettes ont été arrachées.

Britney Spears, photographiée en 201, a déposé un rapport de police disant qu’elle avait été frappée par un agent de sécurité alors qu’elle tentait d’attirer l’attention de Wembanyama, a déclaré jeudi une personne au courant de l’affaire. (Eduardo Munoz/Reuters)

« Je ne l’ai pas su pendant quelques heures, mais quand je suis revenu à l’hôtel… j’ai pensé que ce n’était pas grave, puis la sécurité des Spurs m’a dit que c’était Britney Spears », a déclaré Wembanyama.

« Au début, je me disais : « Tu plaisantes », mais oui, il s’avère que c’était Britney Spears. Je n’ai jamais vu son visage. J’ai juste continué à marcher droit. »

Il ignorait que la situation avait défrayé la chronique jusqu’à jeudi.

« J’ai vu les nouvelles évidemment ce matin. Je me suis réveillé avec quelques appels téléphoniques », a déclaré Wembanyama.

Wembanyama fera ses débuts en NBA Summer League avec les Spurs vendredi soir à Las Vegas contre les Charlotte Hornets.

Il a signé des autographes pour les fans à l’ARIA mercredi soir et a fait de même pour un petit nombre de spectateurs alors qu’il entrait dans un lycée local pour s’entraîner avec les Spurs jeudi matin.