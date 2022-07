Britney Spears dénonce les documentaires “insultants” dans un post Instagram supprimé : “Est-ce honnêtement légal ?”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Britney Spears pense qu’il est “toxique” qu’elle ait fait l’objet de plusieurs documentaires et émissions spéciales sans sa permission.

La chanteuse s’est rendue sur Instagram samedi et a partagé un long message dans lequel elle critiquait les producteurs qui avaient choisi de faire des projets sur sa vie.

La carrière et la bataille de la tutelle de la femme de 40 ans ont été spécifiquement explorées dans deux documentaires qui ont été mis à disposition pour le streaming en 2021 – “Framing Britney Spears” de Hulu et “Britney Vs. Spears” de Netflix. L’interprète de “Baby One More Time” n’a participé à aucun des deux films.

“Allez sérieusement, est-ce honnêtement légal de faire autant de documentaires sur quelqu’un sans sa bénédiction du tout ??!” Spears a écrit dans son message supprimé depuis capturé par TMZ. “Sérieusement, réfléchissez-y… Je n’ai jamais vu autant de documentaires réalisés sur une personne… Will Smith, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez. ce qui compte – déterrez autant de séquences négatives et faites des émissions spéciales d’une heure en affirmant que cela “m’aide”. VRAIMENT ??? C’était la chose la plus insultante que j’aie jamais vue de ma vie et toutes les personnes à qui j’ai parlé ont dit que c’était la raison pour laquelle la tutelle avait pris fin… VRAIMENT ???

“Je veux juste savoir comment toutes ces personnes disent que cela m’a aidé quand je me sens avec juste ma bouche et ma PAROLE et ce que j’ai dit dans mon témoignage au juge”, a poursuivi Spears. “ÇA dit tout… ce serait ASSEZ. Mais pas en Amérique !! Tout le monde saute à bord avec ces documentaires déchirants et oublie les 13 années de ma tutelle… .. rattrapant une partie de mon passé, ils n’ont littéralement aucun remords du tout. Ils m’ont toujours traité comme ça, littéralement c’est exactement ce que ma famille m’a fait… C’est tellement insultant que ce n’est même pas drôle. une chose et une seule chose pour moi – un tyran.”

Les deux films ont examiné les circonstances qui ont conduit à la création de la tutelle en 2008. Cela a attiré une plus grande attention sur son cas et a contribué à déclencher le mouvement #FreeBritney de fans qui voulaient la voir libérée et prendre le contrôle de sa vie. Certains de ces manifestants ont été interviewés dans le film Hulu.

Ce n’est pas la première fois que Spears parle de faire l’objet de documentaires sans son implication.

“Bon sang !!!! 2021 est définitivement bien mieux que 2020 mais je ne savais pas que ça allait être comme ça !!!!” elle a déjà écrit sur Instagram. “Tellement de documentaires sur moi cette année avec d’autres personnes sur ma vie… que puis-je dire… je suis profondément flatté !!!!” Spears a continué. “Ces documentaires sont tellement hypocrites… ils critiquent les médias et font ensuite la même chose ?????”

La star a reconnu qu’elle avait traversé “des moments assez difficiles” dans sa vie, mais a insisté sur le fait qu’elle avait “vécu des moments waaaayyyy plus incroyables”.

“Pourquoi souligner les moments les plus négatifs et les plus traumatisants de ma vie depuis toujours ????” elle a ajouté. “Je veux dire MERDE.”

La tutelle de Spears a pris fin en novembre 2021. En juin de cette année, elle a épousé son petit ami de longue date, Sam Asghari, chez elle à Thousand Oaks, en Californie, devant plusieurs dizaines d’invités, dont Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton et Madonna.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.