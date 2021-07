Britney Spears demande la suppression de son père Jamie en tant que conservateur de sa succession

Britney Spears a officiellement déposé une requête pour révoquer son père Jamie Spears en tant que conservateur de sa succession – avec un remplaçant proposé.

Selon des documents déposés lundi devant la Cour supérieure de Los Angeles et obtenus par USA TODAY, Spears, par l’intermédiaire de son équipe juridique dirigée par l’avocat Mathew Rosengart, demande à remplacer son père en tant que conservateur par Jason Rubin, un expert-comptable agréé basé à Woodland Hills, en Californie.

Étant donné que le tribunal a reconnu que Britney « a la capacité suffisante pour choisir son propre conseiller juridique, elle a également la capacité suffisante pour faire cette nomination », lit-on dans la pétition, citant l’embauche de Rosengart par la pop star le 14 juillet à la place de son ancien avocat nommé par le tribunal. .

Selon le site Web de son cabinet Certified Strategies, spécialisé dans les besoins en matière de tutelle et d’autres problèmes, Rubin exerce en tant que juricomptable à temps plein depuis 1993 avec une expérience de la gestion de portefeuilles fiduciaires complexes et de la prise en charge de litiges financiers liés à la maltraitance des personnes âgées.

Le dossier comprend également des détails financiers concernant la succession de Spears, y compris la valeur de ses actifs en espèces et non en espèces. La valeur combinée des actifs de Spears répertoriés dans le document s’élève à plus de 57 millions de dollars, avec plus de 2,7 millions de dollars d’actifs en espèces et plus de 54,5 millions de dollars d’actifs hors trésorerie.

Dans une pétition distincte déposée lundi, les avocats de Spears ont demandé le retrait de Jamie du « cauchemar kafkaïen » d’une tutelle de leur client.

« Pendant plus de treize ans, (Spears) a subi une tutelle qui, certainement en ce qui concerne (Jamie) est devenue de plus en plus toxique et n’est tout simplement plus tenable », lit-on dans la pétition.

Le dossier suggère que Jamie Spears devrait volontairement se retirer, mais dit quoi qu’il en soit, « libérer Mme Spears du contrôle d’un restaurateur dont la présence est hostile au bien-être de sa fille ne peut pas attendre. Cela ne devrait pas non plus le faire. »

La prochaine audience dans l’affaire est prévue pour le 29 septembre.

Le 14 juillet, la juge Brenda Penny a accédé à la demande de Spears d’embaucher Rosengart, une ancienne procureure fédérale devenue avocate plaidante, pour être son avocate dans le cadre de ses efforts continus pour mettre fin à sa tutelle de 13 ans, en vertu de laquelle elle a peu de contrôle sur ses finances. ou des décisions importantes de la vie.

Spears, 39 ans, qui a participé à l’audience, a parlé pendant environ 15 minutes et est devenue émue, affirmant qu’elle souhaitait une « enquête » sur sa tutelle.

Elle a réitéré qu’elle voulait que son père devienne co-conservateur et qu’elle refusait de se soumettre à d’autres évaluations médicales.

Elle a également déclaré qu’elle souhaitait que Jodi Montgomery, la conservatrice nommée par l’État de sa personne, continue à assumer ce rôle.

L’avocate de Jamie, Vivian Thoreen, a repoussé diverses questions, notamment la question de savoir pourquoi Montgomery a été autorisé à rester en tant que conservateur après que Spears a critiqué Montgomery lors de l’audience du mois dernier.

Thoreen a également contesté d’autres éléments de ce que la chanteuse avait dit, se demandant pourquoi elle avait été autorisée à parler longuement mais « personne d’autre n’en a eu l’opportunité ».

