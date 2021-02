Britney Spears demande à Ted Cruz de s’excuser dans l’ouverture de la SNL

Oups, ils l’ont fait à nouveau.

Saturday Night LiveL’épisode du 20 février a offert à des personnes de premier plan la possibilité de s’excuser pour leurs dernières actions controversées – avec l’aide Britney Spears, joué par Chloé Fineman. L’actrice canalise les récentes vidéos Instagram de la pop star, dans lesquelles elle regarde la caméra avec les yeux écarquillés et se met parfois à danser, alors qu’elle explique pourquoi c’est elle qui organise cette tournée d’excuses.

« J’ai commencé ce spectacle Oups, vous l’avez fait à nouveau afin que les gens puissent s’excuser pour les choses qu’ils ont mal faites, car après la sortie du documentaire #FreeBritney, je reçois des centaines d’excuses par jour », dit-elle au public.« En parlant de cela, j’aimerais crier à notre sponsor, l’application Notes. Cherchez-vous à poster des excuses boiteuses avec 20 ans de retard? Parcourez les mouvements avec l’application Notes. «

La ligne est une fouille pas si subtile à Justin Timberlake, qui a récemment présenté ses propres excuses à son ex-petite amie plus tôt ce mois-ci après avoir été appelé dans le New York Times documentaire Encadrement Britney Spears. Le film raconte l’ascension de la chanteuse « Piece of Me » vers la gloire et la chute du piédestal du public, amenant de nombreux fans à critiquer la façon dont Justin a géré leur rupture.