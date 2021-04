Britney Spears a demandé à s’adresser au tribunal dans la bataille en cours sur sa tutelle.

L’avocat nommé par le tribunal de Spears, Samuel Ingham III, a déclaré lors d’une audience mardi à la Cour supérieure de Los Angeles que la pop star avait demandé à parler au tribunal prochainement et était d’accord avec la juge Brenda Penny à une date du 23 juin, selon l’Associated Presse.

Ce serait la première fois connue en plus de deux ans que Spears, 39 ans, s’exprimait devant le tribunal. La dernière fois, le 10 mai 2019, la salle d’audience a été scellée. Rien de ce qu’elle a dit n’est devenu public.

Sa tutelle a fait l’objet d’un nouvel examen ces derniers mois suite à la sortie du documentaire du New York Times «Framing Britney Spears» et par le mouvement #FreeBritney.

USA TODAY a contacté un représentant de Jamie Spears, le père et conservateur de la pop star, pour obtenir ses commentaires.

La demande de la pop star intervient après que Jamie Spears ait accusé son ex-femme Lynne Spears d’avoir «exploité la douleur et le traumatisme de sa fille à des fins personnelles», alors que le dossier de tutelle très médiatisé de la famille se poursuit.

Lynne Spears, mariée à Jamie Spears de 1976 à 2002, a demandé la semaine dernière à la Cour supérieure du comté de Los Angeles, dans un dossier judiciaire, d’exiger que le cabinet d’avocats de son ex-mari, Holland and Knight, rembourse à la succession de leur fille plusieurs frais qui sont « inutiles. . » Lynne Spears et ses avocats soutiennent que les honoraires aident à promouvoir une « tournée médiatique nationale » pour le cabinet représentant Jamie Spears et sont utilisés pour « lutter contre la couverture médiatique qui jette M. Spears sous un jour négatif », plutôt que de travailler sur des questions de tutelle pour aider Britney Spears.

En réponse, les avocats de Jamie Spears ont demandé au tribunal de rejeter l’objection, arguant que Lynne Spears est celle «n’agissant pas dans le meilleur intérêt» de sa fille aînée.

Britney Spears s’adresse aux fans « inquiets »:Tout ce qu’elle a dit depuis le documentaire

«Elle n’a été impliquée dans la tutelle de sa fille que très récemment, et elle soulève maintenant des objections aux frais liés à des questions dont elle n’a pas connaissance», ont écrit ses avocats dans un dossier judiciaire obtenu lundi par USA TODAY. « Ce faisant, elle entraîne des retards et des dépenses excessifs dans l’administration du Conservatoire et, ironiquement, attise davantage l’attention inutile des médias. »

USA TODAY a contacté les avocats de Jamie et Lynne Spears pour obtenir de plus amples commentaires.

Au milieu d’un regain d’intérêt pour la tutelle de Britney Spears grâce au documentaire de février «Framing Britney Spears», ses conservateurs se réuniront lors d’une audition mardi après-midi pour rappeler comment l’argent a été dépensé pour gérer la succession de la chanteuse de 39 ans. Jamie Spears s’est temporairement retirée de son poste de restauratrice unique en 2019, mais elle a quand même géré ses finances tandis qu’un restaurateur professionnel s’occupait de sa personne.

Pourquoi Britney Spears a-t-elle toujours un restaurateur? Un expert juridique dit que son dossier suggère des réponses

Les avocats de Jamie Spears ont dépeint l’image d’un père «très prudent, limité et réfléchi dans ses relations avec les médias», tout en accusant Lynne Spears d’avoir «exploité» sa fille en écrivant ses mémoires de 2008, «Through the Storm: A Real Story de la renommée et de la famille dans un monde tabloïd. »

« Bien qu’elle n’ait aucune implication dans la tutelle de sa fille jusqu’à très récemment, Lynne Spears fait valoir ses droits comme si elle était une partie directement impliquée dans le litige (ce qu’elle n’est pas) », a ajouté le dossier de Jamie Spears.

Cette tutelle, dans laquelle un juge a chargé son père de s’occuper de ses finances et de ses décisions de vie, dure depuis le début de 2008, un an après que la chanteuse de « Baby One More Time » a subi une dépression mentale largement médiatisée. La pop star n’a pas de contrôle indépendant sur sa vie personnelle et sa fortune, désormais estimée à plus de 60 millions de dollars.

Britney Spears a officiellement demandé la démission de son père en tant que conservateur personnel, selon des documents déposés le 23 mars devant le tribunal d’homologation de Los Angeles. Elle a cherché à le remplacer définitivement par Jodi Montgomery, un conservateur nommé par l’État qui a temporairement agi en tant que conservateur personnel depuis septembre 2019.

Contribution: Maria Puente, Charles Trepany