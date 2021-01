Spears a posté sur Instagram une vidéo d’elle-même en train de danser sur la chanson de Timberlake et Jay-Z, « Holy Grail », et a même tagué son ex dans le post. Elle l’a légendé: « J’ai dansé dans mon cou noir (emoji de tortue) la semaine dernière à SAINT GRAIL !!!! JE SAIS … les cols de tortue sont SI MOI … !!!! »

La vidéo d’une minute montre Spears dansant dans son salon.

Spears et Timberlake sont sortis ensemble pendant trois ans avant de se séparer en 2002.

Ce n’est pas la première fois qu’elle publie une vidéo d’elle-même en train de danser sur la musique de Timberlake.