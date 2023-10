Britney Spears danse en sous-vêtements et parle de la collaboration Jay-Z : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Imagepress/Shutterstock/CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/Shutterstock

Britney Spears41 ans, apparemment taquinée en disant qu’elle veut travailler avec Jay Z, 53 ans, dans sa dernière vidéo Instagram. La co-auteure de « Hold Me Closer » a partagé une nouvelle vidéo le 9 octobre et a laissé entendre qu’elle aimerait collaborer avec le rappeur. «Tant de gens ont remixé mes chansons à mon insu… donc je suppose qu’il est prudent de dire que je finirai par refaire cette chanson !!! Il suffit juste de rencontrer Jay-Z et d’y ajouter un rap… quoi de neuf ???” elle a sous-titré le clip d’elle-même dansant en sous-vêtements.

Dans la vidéo, Brit a dansé sur Beyoncéla chanson « Daddy Lessons » de 2016 de l’homme de 42 ans Limonade album. La beauté blonde portait un haut court découpé, une culotte à imprimé léopard et des bottes presque jusqu’aux genoux. Peu de temps après que la nouvelle de la publication de Britney ait été diffusée sur les réseaux sociaux, beaucoup de ses fans ont réagi au fait qu’elle souhaitait travailler avec Queen B et son mari. « Imaginez l’énergie que Britney et Beyoncé apporteraient à une collaboration ! Ce serait une puissance musicale. J’espère qu’ils se réuniront bientôt et nous surprendront tous », un admirateur a écrit via X (Twitter).

Pendant ce temps, un autre fan n’a pas pu s’empêcher d’exprimer son enthousiasme face à une éventuelle collaboration. «Nous serions ravis de le voir !!!» ils écrittandis qu’un autre ajoutée, « Fais-le, Britney ! Cela battra tous les records. La dernière vidéo de danse de la femme de 41 ans arrive alors que son père, Jamie Spears, 71 ans, aurait été hospitalisé pour une infection la semaine dernière. « Jamie souffre d’une grave infection qui a nécessité une intervention chirurgicale », a déclaré une source. Page six le 5 octobre.

L’initié de la famille Spears a ensuite qualifié la crise de santé de grave. « Il est hospitalisé depuis des semaines dans un établissement spécialisé pour maladies infectieuses », ont-ils ajouté. La deuxième source a affirmé que Jamie était « gravement malade ». Le lendemain, une source a déclaré PERSONNES que l’homme de 71 ans est sur la voie du rétablissement. La source a révélé que le père de Britney cherchait à se faire soigner dans un « établissement de soins ambulatoires pour maladies infectieuses ».

Son hospitalisation aurait eu lieu un jour après le Courrier quotidien a rapporté que la mère de deux enfants était « furieuse » que son père vive avec sa sœur, Jamie Lynn Spears32. Page sixLa source de a également contesté DM‘s affirme que Jamie était en cure de désintoxication pour alcoolisme et a qualifié le rapport de faux. Le père de Britney a également été aperçu devant son domicile en Louisiane le 5 octobre. De plus, Britney a dû faire face aux conséquences de son divorce avec Sam Asghari29 ans. L’acteur/mannequin a demandé la fin de son mariage avec Brit après 14 mois le 16 août.