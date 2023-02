Britney Spears danse en mini-robe vert citron sans bretelles: vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Top Photo Corporation/Shuttersto

Icône pop Britney Spears, 41 ans, continue de montrer ses mouvements de danse avec des vidéos sexy sur Instagram, y compris le clip inspiré de Salt-N-Pepa de lundi. Bien que la bombe blonde n’ait pas laissé sa longue légende habituelle sur cette vidéo, elle était vraiment magnifique dans une mini robe de cocktail vert citron. Brit a complété son ensemble avec des talons à plateforme noirs chics, un collier pendentif et une fourrure élégante. La chanteuse “Hold Me Closer” a également bercé ses longues tresses et placé sa frange avec soin pour encadrer son visage.

Plus à propos Britney Spears

Peu de temps après avoir partagé le clip lundi, plusieurs comptes de fans ont republié la vidéo et sa fidèle Britney Army a inondé les commentaires de leurs réactions. “Cette couleur lui va à ravir !!! C’est aussi la couleur de ma pierre de naissance », a observé un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté:« La liberté lui va bien. Cependant, tout le monde n’a pas aimé le clip car un haineux en ligne a écrit: “C’est tellement grincer des dents.”

Le dernier message de danse de la femme de 41 ans survient trois jours après que Britney a critiqué «les médias» pour avoir rapporté qu’elle était «presque morte» le 9 février. des histoires que j’ai failli mourir… je veux dire à un moment donné ça suffit !!! Je vais probablement devoir arrêter de poster sur Instagram car même si j’aime le faire, il y a évidemment beaucoup de gens qui ne me veulent pas de bien !!!”, commençait-elle en légende.

Plus tard, la mère de deux enfants a noté qu’elle “fait de son mieux” après la fin de sa tutelle de 13 ans en 2021. “Honnêtement, je ne suis pas du tout surprise … Encore une fois, je fais de mon mieux !! ! Encore une fois, la tutelle est terminée depuis presque un an… Non les gens, ce n’est pas 2007… c’est 2023 et je fais mes premières lasagnes maison à la maison !!! J’ai enfin réussi à faire fonctionner ma cheminée dans mon salon !!! Comme mon mari [Sam Asghari] le dit le mieux : ne croyez pas tout ce que vous lisez !!! Tout cet amour de retour chez toi !!!”, a-t-elle conclu.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Britney a également partagé une vidéo le 10 février pour rassurer ses fans qu’elle est “en bonne santé”, alors qu’elle portait un haut court rose et une mini-jupe. “Cette semaine, dans les nouvelles, il a été dit que j’avais failli mourir et que j’avais un manager et des ‘médecins’ !!! Je n’ai pas d’équipe de direction et je n’en aurai plus jamais de ma vie !!! Je n’ai pas de ‘médecins’ !!! Je prends du Prozac pour la dépression et c’est à peu près tout », a-t-elle légendé le message au milieu de ses fans qui s’inquiétaient pour elle. Pour déplacer le sujet vers des sujets plus légers, Britney a noté que ces derniers temps, elle était “dans les robes en diamant et la mode funky”.

Le mari de la starlette, Sam, s’est également exprimé sur les rumeurs d’une “intervention” concernant la santé de Britney dans une interview avec Accéder à Hollywood Mario López le 9 février. « Il n’y a pas eu d’intervention. Ma femme est en plein contrôle de sa vie et continuera de prendre toutes les décisions concernant ses soins, quelles que soient les circonstances. Les spéculations sur sa santé sont inappropriées et devraient cesser immédiatement », a-t-il déclaré au point de vente. Le Carrefour star et le jeune homme de 28 ans se sont mariés le 9 juin 2022, lors d’une cérémonie intime entre célébrités de premier plan.

Lien connexe En rapport: Chronologie des rencontres de Britney Spears et Justin Timberlake : du “Mickey Mouse Club” à leur rupture et jusqu’à aujourd’hui

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.