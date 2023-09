Britney Spears danse en crop top et string dans une nouvelle vidéo sauvage – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Britney Spears, 41 ans, a revécu ses jours de gloire aux MTV VMA dans une nouvelle vidéo de pole dance folle le 12 septembre ! Alors que les récompenses battaient leur plein dans le New Jersey, la princesse de la pop s’est d’abord rendue sur Instagram pour se remémorer sa pole dance originale lors des MTV VMA de 2000, puis pour en faire une version mise à jour dans un coin de son immense maison. Dans le premier post, elle a partagé une photo de la tenue « nue » emblématique qu’elle portait il y a 23 ans. « L’une de mes remises de prix préférées a toujours été le @vmas !!! J’ai passé tellement de bons moments sur cette scène et on m’a même surnommée la « Reine de @mtv », a-t-elle écrit en partie.

Puis, dans une vidéo de danse sauvage, elle a twerk et se tordait dans un haut court rouge, un string en dentelle noire et des bottes go-go blanches pour Les Black Eyed Peas’ «Ville électrique». Brit a accessoirisé avec un gant rouge sans doigts, des bracelets et un collier ras du cou, et portait ses cheveux blond platine en queue de cheval haute pour la séance d’entraînement énergique et provocante.

Les fans se souviendront que Britney a partagé un tweet le 6 septembre, ouvrant sur une autre performance emblématique du VMA – celle avec le serpent en 2001. « L’une de mes performances préférées était avec un python albinos », a-t-elle écrit via Twitter, accompagné d’une vidéo. de la performance épique. « Je me souviens encore de la peur que j’ai ressentie lorsqu’on m’a remis ce serpent et que je suis monté sur scène ! » Britney a ensuite déclaré qu’elle en parlerait, ainsi que bien d’autres, dans son prochain livre très attendu, qui devrait sortir le 24 octobre. Elle a fait la même chose dans son article du 12 septembre.

Pendant ce temps, tous les regards sont tournés vers Brit au milieu de son divorce avec son ex-mari. Sam Asghari29 ans. Depuis l’annonce, elle a ajouté un adorable chiot à sa famille, a dansé à Cabo San Lucas et a envisagé de se réconcilier avec son père, qui a tristement dirigé sa tutelle légale restrictive de 13 ans.