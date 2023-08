Britney Spears danse en body léopard sur Kelis : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Britney Spears je ne pouvais pas arrêter de jouer sur Kélis! La femme de 41 ans avait les chansons « Trick » et « Milkshake » à fond chez elle alors qu’elle dansait dans son salon dans des vidéos publiées le samedi 26 août portant un soutien-gorge marron et un body léopard. À un moment donné, Brit s’est tellement lancée dans la chorégraphie freestyle qu’elle s’est même frappée les fesses tout en groove au rythme du jam, se retournant pour sourire à la caméra.

Elle a gardé ses longs cheveux blonds lâchés dans une vague de plage, choisissant d’aller avec son eye-liner taché signature et un rouge à lèvres subtil. Britney a terminé son ensemble prêt à danser avec une paire de bottes blanches jusqu’au genou qui semblent inspirées du style emblématique Shark Lock de Givenchy, qui a fait ses débuts en 2012. Britney a gardé ses légendes sur les trois vidéos uniquement avec le drapeau mexicain, mais le raisonnement n’est pas clair car les vidéos semblent avoir été tournées dans sa maison de Los Angeles, en Californie. Le Mexique est cependant connu pour être l’un des endroits préférés de la chanteuse, à part Hawaï, alors peut-être qu’elle envisage un autre voyage dans le sud.

Notamment, Kelis a écrit « Milkshake » pour Britney’s Dans la zone album avec Pharrell – mais Brit et son équipe ont renversé la chanson à succès en 2003. Elle a également servi de première partie à la pop star pour sa tournée à guichets fermés de l’Onyx Hotel Tour l’année suivante.

Les nouvelles vidéos de danse surviennent au milieu de sa séparation d’avec son mari Sam Asghari, 29 ans, après un bref mariage de 14 mois et près de sept ans ensemble au total. Le duo s’est rencontré lorsque Sam, aujourd’hui instructeur de fitness et fondateur d’Asghari Fitness, est apparu comme un amoureux dans son clip pour « Slumber Party » avec Tinashe. Sam était avec Britney tout au long des dernières années de sa tutelle, aidant à lutter contre le père de Britney Jamie Spears – et proposé en septembre 2021 une fois qu’il est devenu clair que l’arrangement serait annulé par un juge.

Depuis la rupture, Britney a été aperçue lors de diverses courses de nourriture avec un homme mystérieux, dont une dans la soirée du samedi 26 août. Les deux hommes ont été rejoints par son agent de sécurité alors qu’ils se dirigeaient vers une bouchée, l’homme étant négligent. vêtu d’un jean ample et d’un t-shirt blanc. Elle a également été aperçue avec un homme se rendant chez Starbucks plus tôt dans la semaine.