Britney Spears dans l’interview de Kevin Federline sur les enfants : “Trahie” – Hollywood Life

Britney Spears n’avait pas l’intention de parler publiquement de sa relation avec ses fils, Sean Federline16 et Jayden Federline15. Cependant, grâce à une récente interview avec le père des garçons, Kévin Federline, le drame familial est là-bas. “[Britney] voulait garder le drame de ses enfants hors des projecteurs parce que c’est sacré pour elle », a déclaré une source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Pour [Kevin] faire cette interview lui montre qu’il n’a aucun respect pour elle.

Une deuxième source a ajouté que Britney “n’a aucune idée pourquoi” Kevin a choisi de rendre cette information publique. “Britney est la plus heureuse qu’elle ait jamais été et elle souhaite que ses proches soient heureux pour elle, y compris ses garçons”, a poursuivi l’initié. “Elle les aime plus que tout au monde et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour être la meilleure maman pour eux. Elle a l’impression que d’autres personnes les ont aidés à se faire une opinion sur elle et ce n’est tout simplement pas juste.

Le drame a commencé le 6 août, lorsque des informations ont commencé à fuir de l’interview de Kevin avec ITV à propos de Britney et des garçons. “Les garçons ont décidé qu’ils ne voyaient pas [Britney] en ce moment », a déclaré Kevin à propos des adolescents, qui ont sauté le mariage de leur mère pour Sam Asghari en juin aussi. « Cela fait quelques mois qu’ils ne l’ont pas vue. Ils ont pris la décision de ne pas aller à son mariage.

Kevin a affirmé que les publications Instagram révélatrices de Britney faisaient partie de la raison pour laquelle ils auraient choisi de prendre leurs distances. Cependant, notre source a noté que Britney ne prévoyait pas d’arrêter de publier son contenu régulier. « Elle a passé les 13 dernières années de sa vie [in a conservatorship] et être dirigé sur ce qu’il faut faire à chaque mouvement », a expliqué la source. “C’est la première fois qu’elle est vraiment libre.”

Kevin a également commenté la tutelle de Britney lors de la séance, affirmant que son père, Jaime Spears“a sauvé” la vie du chanteur en intervenant. La tutelle a pris fin après 13 ans en novembre 2021. “La partie la plus époustouflante [of the interview] est que Kevin parlait hautement de Jamie », a ajouté notre première source. “Cela rend également ses amis perplexes, étant donné que Kevin a obtenu une ordonnance restrictive contre Jamie en 2019. Personne ne peut vraiment comprendre ses véritables motivations en ce moment.”

Après que la nouvelle de l’interview de Kevin, qui n’a pas encore été publiée dans son intégralité, soit devenue virale, Britney s’est rendue sur Instagram pour applaudir. “Cela m’attriste d’apprendre que mon ex-mari a décidé de discuter de la relation entre moi et mes enfants”, a-t-elle écrit. “Comme nous le savons tous, élever des adolescents n’est jamais facile pour personne. « Cela m’inquiète, la raison est basée sur mon Instagram. C’était LONGTEMPS avant Instagram.