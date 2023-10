Britney Spears critique la police pour avoir effectué un contrôle d’aide sociale après une vidéo virale sur les couteaux : « À propos du pouvoir pour les flics »

Britney Spears s’exprime, condamnant les policiers qui ont récemment procédé à un contrôle social de la pop star.

L’interprète de « Oups !… I Did It Again », qui partage fréquemment des vidéos d’elle en train de danser sur les réseaux sociaux, a suscité l’inquiétude la semaine dernière après avoir introduit des couteaux dans sa routine. Fox News Digital a confirmé que le département du shérif du comté de Ventura avait effectué une vérification sociale en raison de ses inquiétudes pour le chanteur.

« Est-ce que c’est encore une blague dans l’actualité avec les chèques sociaux ??? Allez l’Amérique… nous sommes plus cool que ça, n’est-ce pas ??? » Spears a écrit dans un nouveau message sur Instagram. « Les policiers sont venus chez moi et ont dit qu’ils ne partiraient pas tant qu’ils ne m’auraient pas parlé », a-t-elle expliqué.

Dans le message initial de Spears, elle a précisé que les couteaux n’étaient « pas réels ».

Le département du shérif a autorisé l’appel sans incident seulement après avoir déterminé que le chanteur n’était pas en danger physique ou émotionnel de deux sources distinctes.

« Je reçois des excuses. Je suis victime d’intimidation chez moi depuis si longtemps maintenant… C’EST ASSEZ! » elle a continué. « N’en parle pas, allez, faisons-le !!! Comme ma mère fait le traitement silencieux lorsque les papas posent des questions sur sa propre fille comme si j’avais tort… non, c’est un vieux jeu. Les gens doivent être responsable de leurs actes! »

« Il s’agit d’une question de pouvoir pour les flics », a-t-elle ajouté.

Les représentants du chanteur « Circus » et le bureau du shérif du comté de Ventura n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Spears a reconnu dans un article séparé, également avec les couteaux, qu’elle avait peut-être « effrayé » certaines personnes.

« Ce sont de faux couteaux que mon équipe a loués au magasin Hand Prop à Los Angeles », a-t-elle écrit. « Ce ne sont pas de vrais couteaux. Personne n’a besoin de s’inquiéter ou d’appeler la police. J’essaie d’imiter l’une de mes interprètes préférées, Shakira… une performance qui m’a inspiré !!! Bravo à nous, les mauvaises filles, qui n’avons pas peur de le faire. repoussez les limites et prenez des risques », a-t-elle écrit, faisant référence à la pop star internationale.