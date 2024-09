Britney Spears continuera à payer une pension alimentaire après le 18e anniversaire de Jayden

Des sources ayant une connaissance directe de la situation ont déclaré à TMZ… l’ordonnance initiale de pension alimentaire pour enfants dans l’affaire Britney/ Kevin Federline le divorce prévoyait que les paiements de pension alimentaire cesseraient au 18e anniversaire de Jayden, le plus jeune fils, OU quand il aura terminé ses études secondaires, QUELLE QUE SOIT LA DATE QUI EST LA PLUS RETARDÉE Nous avons appris que Jayden obtiendrait son diplôme de fin d’études secondaires à Hawaï en novembre – c’est un diplôme anticipé – donc les paiements de pension alimentaire continueront jusqu’à cette date. Cela signifie que Britney effectuera des paiements en octobre et novembre, puis tout s’arrêtera.

On nous a dit que la pension alimentaire initiale était de 20 000 $ par mois. Mais en 2018, elle est passée à 40 000 $ par mois, en partie parce que Kevin avait les enfants presque tout le temps et qu’il y avait des dépenses supplémentaires à mesure que les enfants grandissaient.

Nos sources nous ont dit que le mois dernier, Britney et son équipe avaient décidé de réduire de moitié la pension alimentaire, sans en informer les proches de Kevin. Cela a déclenché une escarmouche juridique, où l’équipe de Kevin a fait valoir que si elle se retrouvait devant le tribunal, le juge donnerait à Kevin bien plus que la moitié, car il avait encore un certain nombre de dépenses fixes. Au final, on nous a dit qu’ils avaient accepté les 20 000 $ par mois, mais Britney a également payé à Kevin une somme importante d’argent pour couvrir ces dépenses fixes.