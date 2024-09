Britney Spears continue de payer une pension alimentaire à Kevin Federline après que Jayden James a eu 18 ans – voici pourquoi | Britney Spears, Jayden James Federline, Kevin Federline, Sean Preston Federline | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Britney Spears‘ fils cadet Jayden James a eu 18 ans cette semaine. Cependant, elle continue à devoir de l’argent à son ex-mari Kevin Federline pension alimentaire pour enfants.

La princesse de la pop, âgée de 42 ans, partage Jayden et son fils aîné Sean Preston avec Kévindont elle a divorcé en 2007.

Leurs deux enfants ont maintenant plus de 18 ans. Cependant, Kévinl’avocat de Mark Vincent Kaplan a expliqué pourquoi la pension alimentaire sera maintenue et pendant combien de temps.

« En vertu de la loi californienne, la compétence en matière de pension alimentaire pour enfants se poursuit jusqu’à ce que l’enfant mineur atteigne l’âge de 18 ans, ou si, à son 18e anniversaire, il n’a pas encore obtenu son diplôme d’études secondaires, elle se poursuit jusqu’à ce qu’il obtienne son diplôme d’études secondaires, mais en aucun cas au-delà de son 19e anniversaire », a-t-il déclaré. Personnes. « La pension alimentaire pour enfants dans ce cas pour Jayden « Il est payé conformément à cette loi. Il obtiendra son diplôme de fin d’études secondaires en novembre. »

Une source proche de Britney Elle a déclaré qu’elle continuerait volontiers à payer les soins de ses enfants.

«Britney a des projets pour l’avenir des garçons et fera tout ce qu’elle peut et continuera toujours à les aimer et à les soutenir », ont-ils expliqué.

