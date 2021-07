Britney Spears claque Jamie Lynn Spears et son père Jamie dans un combat de conservateur

Britney Spears s’engage à ne pas se produire « sur une scène de sitôt » tant que son père gardera le contrôle de sa tutelle, a-t-elle écrit samedi dans un long post Instagram.

« Cette tutelle a tué mes rêves … donc tout ce que j’ai c’est de l’espoir et l’espoir est la seule chose dans ce monde qui est très difficile à tuer … pourtant les gens essaient toujours », a écrit Spears, ajoutant que son « soi-disant soutien système m’a profondément blessé. »

En plus de noter qu’elle ne jouerait pas aussi longtemps que son père, James « Jamie » Spears, gère « ce que je porte, dis, fais ou pense », la chanteuse a apparemment contesté le fait que sa sœur, Jamie Lynn Spears, en interprète un. des chansons de Britney en hommage aux Radio Disney Music Awards 2017.

USA TODAY a contacté les représentants de Britney Spears, Jamie Spears et Jamie Lynn Spears pour commentaires.

Mercredi, un juge des successions a autorisé Britney Spears à choisir son propre avocat, le premier grand changement dans son affaire depuis qu’elle a comparu devant le tribunal le mois dernier, condamnant la tutelle « abusive ».

Les plus grandes révélations :Britney Spears détaille la tutelle «abusive» devant le tribunal

La juge Brenda Penny a accédé à la demande de Spears d’embaucher Mathew Rosengart, un ancien procureur fédéral, pour la représenter dans les efforts continus de la pop star pour se libérer de sa tutelle de 13 ans, en vertu de laquelle elle a peu de contrôle sur ses finances ou sur les décisions importantes de sa vie.

Spears, 39 ans, qui a participé à l’audience, a parlé pendant environ 15 minutes et est devenue émue, affirmant qu’elle souhaitait une « enquête » sur les abus présumés.

Elle a également réitéré qu’elle souhaitait que son père devienne co-conservateur et qu’elle refusait de se soumettre à d’autres évaluations médicales, qu’elle a qualifiées de « tests psychologiques stupides ».

« Je ne suis pas disposée à m’asseoir avec qui que ce soit à ce stade pour être évaluée », a-t-elle déclaré au juge. « Je veux porter plainte pour abus. Au lieu d’enquêter sur mes capacités, je veux une enquête sur mon père. »

Britney Spears publie « #FreeBritney » :La pop star a obtenu le droit d’engager un avocat dans une affaire de tutelle

Dans sa publication sur Instagram, l’icône de la pop a déclaré qu’elle « partagerait de loin des vidéos » en ligne d’elle-même dansant dans son salon que « sur scène à Vegas ».

« Ecoute, je ne vais pas jouer sur scène de sitôt avec mon père qui gère ce que je porte, dis, fais ou pense !!!! Je l’ai fait au cours des 13 dernières années », a-t-elle écrit. « Je ne vais pas me maquiller lourdement et essayer d’essayer à nouveau sur scène et de ne pas être capable de faire de vrais remixes de mes chansons pendant des années et de supplier de mettre ma nouvelle musique dans mon spectacle pour MES fans … alors J’arrête !!! »

« L’espoir est tout ce que j’ai en ce moment », a conclu Spears, appelant ceux qui ont critiqué sa dernière vidéo de danse dans les commentaires. « Vous avez de la chance que je poste n’importe quoi… si vous n’aimez pas ce que vous voyez, ne me suivez pas !!! Les gens essaient de tuer l’espoir parce que l’espoir est l’une des choses les plus vulnérables et les plus fragiles qui soit. »

Ce mois-ci, le manager de longue date de Spears, Larry Rudolph, aurait annoncé sa démission dans une lettre à ses conservateurs, citant l’intention de l’icône de la pop de « se retirer officiellement » de la musique.

Rudolph a dit à son père et à Montgomery qu’il démissionnait parce qu’il « avait pris conscience » du mécontentement et de la réticence de Britney à se produire sous la tutelle.

La lettre a été publiée par Deadline et The Wrap. Dans ce document, Rudolph a déclaré que Britney Spears lui avait dit en 2019 qu’elle avait l’intention de prendre une « interruption de travail indéfinie », et maintenant qu’elle a réitéré ce désir, elle n’a plus besoin de manager.

En janvier 2019, Spears a brusquement suspendu sa résidence à Las Vegas en raison des problèmes de santé de son père. Elle n’a pas joué depuis.

L’année dernière, elle a sorti une version de luxe de son album de 2016, « Glory », qui comprenait un nouveau single avec les Backstreet Boys.

Contribution : Maria Puente et Bill Keveney