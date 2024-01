Britney Spears « choquée » de voir à quel point elle aime l’alcool | Divertissement

Britney Spears est “choquée” de voir à quel point elle aime l’alcool après s’être vu interdire d’en boire pendant sa tutelle.

La superstar de la pop de 42 ans a repris le contrôle de sa fortune de plusieurs millions de dollars et de divers aspects de sa vie lorsqu’un accord juridique régi par sa famille immédiate a pris fin en 2021 et après avoir allégué qu’elle avait été forcée de rester sobre pendant 13 ans. il était en place, a appris à quel point une « petite touche de poison » peut compléter un repas.

À côté d’un carton de deux femmes assises dans des verres à cocktail, elle a écrit sur Instagram : “Je veux dire, il y a à peine un an, j’étais capable de boire des cocktails et je suis toujours sous le choc parce que je n’avais aucune idée du goût d’une nourriture délicieuse avec juste un petit verre”. tournure de poison.

“Mais vous connaissez mes amis… Je ne suis pas du tout amer !!! Je ne trouve pas que ce soit une mauvaise décision de la part de ma famille de me cacher ça pendant 15 ans !!! “

La chanteuse à succès de “…Baby One More Time” s’est éloignée de ses parents, sa sœur Jamie Lynn et ses fils Sean, 18 ans, et Jayden, 17 ans – qu’elle a avec son ex-mari Kevin Federline – a semblé affirmer sarcastiquement que elle n’a pas trouvé l’arrangement “cruel” car elle a affirmé qu’elle avait maintenant appris le sens de l’amour grâce à son épreuve.

Elle a déclaré : “Je ne trouve pas cela démoralisant ou incroyablement cruel !!! J’ai appris d’eux exactement ce que signifie vraiment aimer !”

Dans ses mémoires explosives “The Woman in Me”, Britney a affirmé que sa mère Lynne avait jeté tous ses trésors d’enfance comme des journaux et des poupées et a affirmé qu’elle “ne voulait plus jamais revoir” sa famille.

Elle a écrit : “Quand j’ai vu les étagères vides, j’ai ressenti une immense tristesse. J’ai pensé aux pages que j’avais écrites en pleurant. Je n’ai jamais voulu les publier ou quoi que ce soit de ce genre, mais elles étaient importantes pour moi. Puis j’ai retiré ensemble et je me suis dit : « Je peux me procurer un nouveau cahier et recommencer à zéro.

“J’ai traversé beaucoup de choses. La raison pour laquelle je suis en vie aujourd’hui, c’est parce que je connais la joie”.

“Il était temps de retrouver Dieu.

“À ce moment-là, j’ai fait la paix avec ma famille – je veux dire par là que j’ai réalisé que je ne voulais plus jamais les revoir, et j’étais en paix avec ça.”

Malgré cela, lorsque Britney a célébré son 42e anniversaire début décembre 2023, il a été rapporté qu’elle avait retrouvé sa mère et son frère Bryan, 46 ans, pour l’occasion, même si son père Jamie – qui dirigeait l’arrangement – n’était nulle part.

À l’époque, une source avait déclaré à People : “Lynne fait vraiment des efforts pour être dans la vie de Britney, mais elle est toujours blessée, car elle pense que sa mère aurait pu faire plus pour l’aider. Britney a très peu d’amis et a vraiment besoin de le faire. “Soyez simplement en famille. Sa mère l’aime. Cela ne fait aucun doute, mais Britney peut être très têtue.

“Lynne s’excuse beaucoup auprès de Britney et en assume l’entière responsabilité. Lynne fait vraiment des efforts pour être dans la vie de Britney. Britney aime passer du temps avec elle. Ils ont une relation compliquée, mais il semble qu’ils ont tous les deux besoin l’un de l’autre.”