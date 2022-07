Britney Spears chante une nouvelle version a cappella de “Baby One More Time” en faisant la lessive

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Britney Spears a partagé vendredi un clip d’une nouvelle version de son premier single “Baby One More Time” qu’elle a dit avoir tourné sur son téléphone jeudi alors qu’elle faisait sa lessive.

La chanteuse “Gimme More” a chanté une version a cappella du tube de 1998, affirmant que c’était la première fois qu’elle partageait sa voix depuis “extrêmement longtemps … peut-être trop longtemps”.

Spears a déclaré qu’elle avait demandé une version alternative de “Baby One More Time” pendant 14 ans après avoir enfilé pour la première fois des nattes et une tenue d’écolière à l’adolescence dans le clip vidéo original, mais les producteurs ont refusé de le faire et elle avait peu de contrôle sur sa carrière en raison de sa tutelle qui a débuté en 2008.

BRITNEY SPEARS PARTAGE SUR INSTAGRAM QU’ELLE PLUTÔT ACCROCHER AVEC DES SANS-ABRI QUE LES GENS À HOLLYWOOD’

Elle a dit qu’elle partageait sa frustration “parce que je suis consciente de mon amour et de ma passion pour le chant … et ma propre famille s’est moquée de moi”.

Elle a ajouté qu’elle était “sûre que vous, les musiciens avancés, pensez que c’est horrible ou mauvais… eh bien QUAND JE SUIS MAUVAIS, JE VAIS MIEUX.”

LE PÈRE DE BRITNEY SPEARS, JAMIE SPEARS, SERA DÉPOSÉ AU SUJET DE LA CONSERVATION

L’interprétation a été bien accueillie par ses fans sur Instagram. “C’EST UNE URGENCE POP QUE NOUS AVONS ATTENDU ÇA PENDANT SI LONGTEMPS”, a écrit le musicien Max Tejera avec un autre commentateur en plaisantant, “OMG CE N’EST PAS UN EXERCICE!”

“LÉGENDE!” a écrit la musicienne Vicky-T.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Votre voix profonde et naturelle est la meilleure”, a écrit une quatrième personne.

Spears s’est produite plusieurs fois par semaine à son émission de résidence Planet Hollywood Las Vegas “Piece of Me” pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’elle se termine en 2017, mais a annulé sa deuxième résidence prévue à Sin City surnommée “Domination” en 2019 lorsqu’elle a poursuivi un “travail indéfini hiatus.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un juge l’a libérée de sa tutelle l’année dernière et son père Jamie Spears, qui était son conservateur, a reçu cette semaine l’ordre de siéger pour une déposition concernant la nature de la tutelle.