Britney Spears chante “Baby One More Time”: vidéo – Hollywood Life

Britney Spears a offert à ses millions de followers une version a cappella de l’un de ses plus grands succès ! La pop star, 40 ans, a chanté les paroles emblématiques de «… Baby One More Time» de 1998 dans une vidéo publiée (puis supprimée et republiée) sur sa page Instagram le vendredi 15 juillet. Britney a prouvé qu’elle avait toujours les côtelettes de chant comme une voix plus mature et rauque a ceinturé les lignes sans accompagnement ni piste – juste ses propres côtelettes vocales. Dans un long message, la native de Kentwood a révélé qu’elle souhaitait enregistrer une “version différente” de la chanson pendant 14 ans.

“C’est moi hier en train de faire la lessive et de séparer les vêtements… Je n’ai pas partagé ma voix depuis très longtemps… peut-être trop longtemps. Et me voici en train de jouer chez moi avec une version différente de “Baby””, a-t-elle écrit dans la légende, à côté du message. Après avoir tapé certaines des paroles, Britney a expliqué pourquoi elle voulait une autre version du morceau – et a également révélé qu’elle était bouleversée par sa sœur. Jamie Lynn Spears31 ans, a interprété ses chansons lors d’une performance en 2017 aux Radio Disney Music Awards.

“Eh bien, j’ai demandé ce que je voulais pendant 14 ans… une version différente de ‘Baby’ mais les producteurs travaillent pour moi et l’assemblent… un début”, a déclaré Britney, révélant que sa demande avait été rejetée. «Mais comme l’ÉQUIPE a dit NON et me sert avec 4 filles, ma sœur incluse, faisant une version de 5 minutes de 4 chansons remixées à un T sans même avoir à faire d’effort ou à danser… juste tourné magnifiquement et le son était NOUVEAU !! ! Ils l’ont gâché pour moi, m’ont embarrassé et m’ont fait me sentir comme absolument rien !!!” dit-elle dans l’explosion émotionnelle.

Britney n’avait que 17 ans lorsque le single à succès est sorti en tant que premier single de son album de la même époque. La chanson, écrite et produite par la légende de la musique suédoise Max Martin, est devenue l’une des plus grandes chansons de l’histoire en se hissant au sommet des palmarès musicaux dans 22 pays. C’était aussi le single le plus vendu de 1999, et à 10 millions d’exemplaires vendus, reste un mastodonte à ce jour. La vidéo sur le thème des écolières réalisée par Nigel Dick reste tout aussi emblématique et expérimenté sur MTV.

La performance de 2017 de Jamie-Lynn a été produite en hommage à Britney, principalement centrée sur son hit de 2011 “Till The World Ends”. En 2021, Britney a également partagé qu’elle était bouleversée que sa sœur ait interprété “mes chansons” lors de l’émission, et a ajouté que son “soi-disant système de soutien” la blessait “si profondément” en référence à sa tutelle. Notamment, l’arrangement juridique de 13 ans a été résilié en novembre 2021, rendant à Britney sa liberté.

« La vérité est une salope ! ! Je partage cela parce que je suis consciente de mon amour et de ma passion pour le chant … et ma propre famille s’est moquée de moi », a également déclaré Britney. « Je ne vais pas être une victime !!! FRAPPE MOI ENCORE UNE FOIS BÉBÉ ??? Psss je suis sûr que vous, les musiciens avancés, pensez que c’est horrible ou mauvais… eh bien QUAND JE SUIS MAUVAIS, JE SUIS MIEUX… Pssss vous dites allez le faire MAINTENANT après 14 ans à demander et à dire… J’ai travaillé mon cul puis j’ai été enfermé en un seul endroit », a-t-elle ajouté, signant avec,« ils l’ont ruiné pour moi.