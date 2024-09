Britney Spears célèbre les anniversaires de ses fils avec des photos rétro

Britney Spears a deux jeunes fils adultes.

La chanteuse de « Womanizer » a souhaité un joyeux anniversaire à ses enfants, Sean Preston et Jayden James. a partagé un carrousel de photos rétro sur Instagram Samedi.

« Ce mois-ci, c’est l’anniversaire de mes garçons !!! Joyeux anniversaire 🎁 mes bébés et j’espère que vous réaliserez tous vos vœux et plus encore !!! » a-t-elle écrit.

Britney Spears, photographiée ci-dessus avec ses deux fils en avril 2013, a souhaité un joyeux anniversaire à ses garçons samedi. Getty Images

Son fils aîné, Sean Preston, a eu 19 ans le 14 septembre, tandis que Jayden James a eu 18 ans le 12 septembre. Britney Spears/Instagram

« Psss, quelqu’un a-t-il une idée de la raison pour laquelle nous regardons tous vers le haut ??? », a ajouté Spears, faisant référence à la première photo, qui montrait la gagnante d’un Grammy arborant les cheveux noirs tout en tenant l’un de ses jeunes garçons de l’époque dans ses bras alors qu’ils regardaient vers le ciel.

Son fils aîné, Preston, a eu 19 ans samedi, tandis que Jayden a fêté son 18e anniversaire jeudi. La pop star a deux enfants avec son ex-mari Kevin Federline.

Spears et ses fils sont sur la voie de la reconstruction de leur relation après qu’il a été révélé en mai 2023 qu’ils n’avaient pas passé de temps ensemble depuis « plus d’un an » parce que les adolescents étaient mécontents de l’activité de la chanteuse sur les réseaux sociaux.

La relation de Spears avec ses fils s’améliore depuis des années après que les adolescents auraient critiqué son activité sur les réseaux sociaux. crownnv_16/Instagram

En juin, l’avocat de Federline, Mark Vincent Kaplan, a suggéré que Preston et Jayden étaient ouverts à une réconciliation avec leur mère après un appel téléphonique prometteur le jour de la fête des mères.

« De toute évidence, une réconciliation/réunification est quelque peu complexe et peut être un processus qui prend du temps », avait déclaré Kaplan à Page Six à l’époque.

« Et l’appel téléphonique était un bon signe et un pas dans la bonne direction, mais c’est un processus qui nécessite plus qu’un simple appel téléphonique pour être accompli », a-t-il ajouté.

En juin, l’avocat de Kevin Federline a révélé que Preston et Jayden étaient ouverts à une réconciliation avec Spears après un appel téléphonique prometteur pour la fête des mères. FilmMagic

Bien que Jayden soit majeur, Spears continuerait apparemment à payer une pension alimentaire pour son plus jeune fils puisqu’il est encore au lycée.

Preston et Jayden ont déménagé à Hawaï avec Federline, sa femme, Victoria Prince, et leurs deux enfants en 2023. À l’époque, Page Six avait confirmé que Spears, 42 ans, ne s’était pas opposée à ce déménagement.

Il a été rapporté plus tôt cette semaine que l’interprète de « Toxic » continuerait à payer une pension alimentaire pour Jayden bien qu’il soit majeur.

Des sources ont déclaré à TMZ que Federline et Spears avaient convenu dans leur accord de divorce que la pension alimentaire pour Jayden continuerait jusqu’à ce qu’il ait 18 ans ou qu’il obtienne son diplôme d’études secondaires, selon la dernière éventualité.

Il devrait obtenir son diplôme en novembre.