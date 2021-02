Britney Spears a rompu son silence au milieu de la controverse entourant un documentaire télévisé non autorisé sur sa vie.

La chanteuse de 39 ans est sous les projecteurs médiatiques depuis une vingtaine d’années et vit sous une tutelle qui la voit céder le contrôle de vastes domaines de sa vie à d’autres.

Britney a lutté contre des problèmes de santé mentale au cours des 20 dernières années, alors qu’elle trouve des moyens de faire face à sa renommée, mais elle a dit qu’elle cherchait à vivre une «vie normale» après un passé chaotique.

Sous-titrant la vidéo, Britney a écrit: «J’adorerai toujours être sur scène … mais je prends le temps d’apprendre et d’être une personne normale.

« J’adore profiter des bases de tous les jours [sic] la vie !!!! Chaque personne a son histoire et sa vision des histoires des autres !!!! «

Le chanteur a poursuivi: «Nous avons tous tellement de belles vies différentes.

« N’oubliez pas, peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d’une personne, ce n’est rien comparé à la personne réelle qui vit derrière l’objectif. »

Il a écrit sur Instagram: « Je n’ai toujours voulu rien d’autre que le meilleur pour ma moitié, et je continuerai à la soutenir en suivant ses rêves et en créant l’avenir qu’elle veut et mérite. »

Il a également pris pour cible le père de Britney, Jamie, en le qualifiant de « d ** k » et en disant qu’il essayait de contrôler leur relation.

Sam a déclaré à People: « Je suis reconnaissante pour tout l’amour et le soutien qu’elle reçoit de ses fans du monde entier, et j’attends avec impatience un avenir normal et incroyable ensemble. »

Le message de Britney intervient quelques jours à peine avant une nouvelle audience dans son affaire de tutelle.

