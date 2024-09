Britney Spears aurait l’intention de marquer la fin de sa pension alimentaire à son ex Kevin Federline d’une manière douce

Aujourd’hui est un grand jour pour Britney Spears : son plus jeune enfant, Jayden, vient de devenir adulte (il a eu 18 ans aujourd’hui !) et elle n’a officiellement plus à payer de pension alimentaire à son ex-mari Kevin Federline, selon une nouvelle source. La chanteuse de « Toxic » aurait prévu de marquer l’occasion d’une manière très douce, ce qui prouve que ses enfants sont sa priorité.

Le Courrier quotidien a confirmé que les paiements de pension alimentaire de Spears à Federline prendraient fin aujourd’hui. Elle paie son ex pour les soins de Jayden et Sean Preston, qui aura 19 ans cette semaine, depuis 17 ans, ce qui représente un total estimé à 5 millions de dollars (!!). Spears a payé à Federline 240 000 dollars par an de 2007 à 2017, selon les documents judiciaires, puis c’est augmenté par décision de justice jusqu’à 480 000 $ par année.

Kevin Federline et Britney Spears lors du concert pré-GRAMMY de Rolling Stone/Verizon Wireless avec Kanye West – Arrivées au Spider at Avalon à Los Angeles, Californie, États-Unis. (Photo de Jason Merritt/FilmMagic)

« La somme d’argent que Britney a donné à Kevin pour les deux garçons est extraordinaire et elle est suffisante pour que n’importe quel homme puisse subvenir aux besoins d’une famille entière, ce qu’elle pense qu’il a fait », a déclaré une source. Le courrier le mercredi.

La femme en moi L’auteure serait ravie à l’idée de « retrouver ses fils » dans sa vie maintenant qu’ils sont tous les deux adultes, et la source a confié qu’elle allait célébrer ce tournant dans sa vie d’une manière très douce. La fière maman offre à son fils un cadeau qui « est plus cher que tout ce que son père pouvait se permettre ».

Toutes les mamans aiment gâter leurs enfants, et maintenant que Spears aura une somme d’argent supplémentaire importante chaque mois, elle peut vraiment se permettre quelque chose de grand pour Jayden ! Le fait qu’elle envisage de célébrer la fin de presque toute une vie de pension alimentaire en achetant quelque chose à son fils prouve à quel point elle est une maman attentionnée.

Jayden et Sean Preston vivent avec Federline, leur belle-mère Victoria Prince et les quatre autres enfants de Federline à Hawaï depuis août 2023. Spears a eu une relation brisée avec ses fils, ce qui a conduit à des drames après la fin de sa tutelle en 2021. (Ce que Federline a défendu.) Cependant, en juin, l’avocat de Federline, Mark Vincent Kaplan, a déclaré Divertissement ce soir que les garçons souhaitent se réconcilier, soulignant que ce processus peut être « difficile et prendre du temps ».

Britney Spears, Jayden James Federline et Sean Federline à l’arrivée pour la première de LES SMURFS 2, au Regency Village Theatre à Westwood, Los Angeles, CA, le 28 juillet 2013. Photo de : Elizabeth Goodenough/Everett Collection

« Ce qui est bien, c’est que les garçons ont vu que leur mère allait bien et ont eu envie de lui parler », a-t-il ajouté. « Il y a eu des échanges téléphoniques entre Britney et ses fils, et nous pensons que c’est un pas dans la bonne direction. »

L’initié a dit Le courrier Hier, Britney Spears a déclaré que ses fils savaient que Britney « ferait le monde pour eux », mais qu’elle avait fini de soutenir Federline. « Elle fera très attention à ce que l’argent qu’elle leur donne ne soit pas remis à leur père », a déclaré la source, ajoutant : « Britney se porte extrêmement bien en ce moment. »

Espérons que la relation de Spears avec ses enfants continuera de s’améliorer avec le temps !

