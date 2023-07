Britney Spears aurait été frappée, jetée au sol par un agent de sécurité de la NBA – National

La chanteuse pop Britney Spears a déposé un rapport de police alléguant qu’elle a été frappée au visage par un agent de sécurité du basketteur Victor Wembanyama mercredi soir à Las Vegas.

Selon TMZ, qui a rapporté l’histoire en premier, Spears, 41 ans, a repéré Wembanyama, un basketteur français de 19 ans et l’une des recrues les plus attendues de la prochaine saison NBA, au restaurant Catch de l’hôtel Aria vers 8h30. pm heure locale. (Rolling Stone et US Weekly ont chacun vérifié de manière indépendante que l’incident s’était produit.)

Spears, qui dînait avec son mari Sam Asghari et deux autres personnes, aurait approché Wembanyama dans le restaurant et lui aurait tapé sur l’épaule pour demander une photo ensemble.

Spears a déclaré à la police que le directeur de la sécurité de l’équipe des Spurs de San Antonio, Damian Smith, avait détourné le Toxique chanteuse, faisant tomber ses lunettes et la faisant tomber au sol.

Wembanyama a été repêché par les Spurs le mois dernier en tant que premier choix de l’équipe.

Smith se serait ensuite excusé auprès de Spears à sa table. Spears a accepté les excuses, mais a ensuite déposé un rapport de police auprès du département de la police métropolitaine de Las Vegas (LVMPD) alléguant des coups et blessures.

« Le 5 juillet 2023, vers 23 heures, des agents du LVMPD ont répondu à une propriété du bloc 3700 de Las Vegas Boulevard concernant une enquête sur la batterie », a déclaré la police dans un communiqué jeudi. « L’incident a été documenté sur un rapport de police et aucune arrestation ou citation n’a été émise. Aucun autre détail ne sera fourni pour le moment. »

Aucune des parties impliquées dans l’incident, y compris Spears et Wembanyama, n’a commenté publiquement l’altercation présumée.

On ne sait pas si Spears cherche des accusations criminelles contre Smith.

Wembanyama, actuellement le plus grand joueur actif de la NBA avec un impressionnant sept pieds quatre pouces, devrait faire ses débuts professionnels dans le cadre de la Summer League de la NBA à Las Vegas ce vendredi.

Spears, dont la tutelle de 13 ans a pris fin en novembre 2021, a récemment renoué avec sa mère après un drame de plusieurs années entourant les allégations de Spears de mauvais traitements aux mains de sa famille. Elle a épousé Asghari, un mannequin et entraîneur de fitness de 29 ans, en juin 2022.