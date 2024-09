Britney Spears apprécie le message de Sabrina Carpenter mais trouve sa performance aux VMA bizarre

Mercredi, de nombreux musiciens ont donné des performances grandioses aux VMA, comme Chappell Roan, Katy Perry et Eminem. Sabrina Carpenter a également fait de même, et Britney Spears a eu quelques réflexions à ce sujet.

Carpenter a interprété un medley de « Please Please Please », « Taste » et « Espresso », et « Oops!…I Did It Again » de Spears a été joué en arrière-plan à un moment donné. « Vous avez regardé les VMA ? Je n’ai pas regardé les VMA, mais j’ai vu des trucs sur mon téléphone sur YouTube de Sabrina Carpenter », a déclaré Spears dans sa story Instagram, poursuivant :

Pourquoi embrasse-t-elle un extraterrestre sur scène ? Je l’adore. Je l’aime à mort. Je n’ai pas compris cette partie. Pourquoi n’a-t-elle pas embrassé une fille ? C’était bizarre. Mais je pensais aussi que tout ça était un peu bizarre dans son ensemble, mais après avoir regardé ça, j’ai pris un très long bain. Et je colorie en fait. Je suis à fond dans le coloriage en ce moment. J’aime colorier et j’aime retracer les dessins puis y revenir… Cette fille Sabrina, elle a dit mon nom sur le tapis rouge et j’ai trouvé ça plutôt cool, parce que j’oublie parfois que je suis célèbre parce que je suis une maman, je suis un peu vieille, bla bla bla. Mais j’ai trouvé ça plutôt cool, cette fille Sabrina, Carpenter. Elle a dit quelque chose, je me suis dit : « Merci, c’est cool ! » Elle m’a rendu cool.

Regardez ci-dessous.