Britney Spears ne se tiendra pas en discutant de sa sœur cadette, Jamie Lynn Spears, Dans ses prochains mémoires La femme en moi. La popstar, 41 Jamie et Lynne se séparer, selon un rapport de Nous chaque semaine. L’initié a révélé que Britney avait des mots intenses sur sa sœur cadette dans le prochain livre.

Une source a déclaré que le livre détaille Britney rentrant chez lui de sa tournée de 2002 peu de temps après que ses parents avaient rompu. Elle aurait écrit que Jamie Lynn avait «régné» la maison, et Britney n’était pas un fan de la façon dont elle a traité leur maman, ce qui l’a amenée à l’appeler une «chienne totale». L’initié a également affirmé que Britney se sentait «trahi» lorsqu’elle a vu la façon dont Jamie Lynn avait «changé».

Avant les mémoires, Britney n’avait pas retenu de dénoncer le Zoé 101 Mettez en vedette sur les réseaux sociaux, en particulier au milieu de sa tutelle controversée. En août, Britney semblait prendre un coup sur sa sœur cadette dans un post Instagram, alors qu’il est en vacances au Mexique. «Quand ta sœur dit« je l’aime à mort »… tu apprends à commencer à vivre!» elle a écrit.

Le père de Britney et Jamie Lynn a fait face à une série de problèmes de santé, et il aurait vécu avec sa fille cadette. Plus tôt en octobre, une source proche de la situation a déclaré que le chanteur «gimme plus» était très blessé d’apprendre que dans un rapport de Courrier quotidien. « Elle se sent trahie que sa sœur met son père et lui permet de regarder ses enfants après ce qu’il lui a fait », a déclaré l’initié. « Elle ne peut pas croire que Jamie s’occupe des filles de Jamie Lynn quand il était en partie à blâmer pour que Britney tombe avec ses deux fils. »

La femme en moi Tertira des étagères le 24 octobre. Les mémoires tant attendues incluront de nombreux détails choquants de la carrière et de la vie de Britney, y compris de nouvelles informations sur sa relation avec Justin Timberlake, Sa tutelle, et bien plus encore.