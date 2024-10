Britney Spears annonce son mariage avec . . . se

Britney Spears s’engage envers une personne et une seule personne : elle-même.

Dimanche, la pop star s’est rendue Instagram pour publier une vidéo dans laquelle elle est vue dans une robe en soie blanche jusqu’aux chevilles et un voile en dentelle, comme si elle était habillée pour un mariage – ce qu’elle était, dans un sens,.

« Le jour où je me suis marié… Le ramener parce que cela peut sembler embarrassant ou stupide, mais je pense que c’est la chose la plus brillante que j’ai jamais faite !!! », écrit Spears dans la légende de la vidéo, qui présente « Fields » de Sting. of Gold » jouant en arrière-plan.

Le divorce de Spears avec son troisième mari, Sam Asghari, a été finalisé en mai. Avant cette union de courte durée, elle était mariée au danseur Kevin Federline – avec qui elle partage deux enfants – et à Jason Allen Alexander, avec qui elle s’est séparée seulement 55 heures après leur mariage spontané à Vegas en 2004.

Dans ses mémoires, « The Woman in Me », Spears revient sur son mariage avec Alexander, écrivant : « La troisième nuit où nous étions ensemble, lui et moi nous sommes fait face. Je ne me souviens même pas de cette nuit-là, mais d’après ce que j’ai reconstitué, lui et moi nous sommes allongés dans la chambre d’hôtel et sommes restés éveillés tard à regarder des films – « Mona Lisa Smile » et « The Texas Chainsaw Massacre » – puis nous avons eu l’idée géniale d’aller à La Petite Chapelle Blanche à trois heures trente du matin. Quand nous sommes arrivés, un autre couple était en train de se marier, nous avons donc dû attendre. Oui, nous avons fait la queue pour nous marier. . . Les gens m’ont demandé si je l’aimais. Pour être clair : lui et moi n’étions pas amoureux. Honnêtement, j’étais très ivre – et probablement dans un sens plus général à cette époque de ma vie, très ennuyé.